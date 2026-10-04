Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский скончался в возрасте 87 лет. Как сообщают в его окружении, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Какое наследство оставил своей супруге и детям Кашпировский?

Сам Кашпировский в многочисленных интервью говорил о том, что все имущество переписал на родных и близких. То, что он заработал в Америке, оставил старшим детям.

По данным из открытых источников, в Москве у Кашпировского оставалась двухкомнатная квартира в Митино. Эту недвижимость он получил в 1993 году, когда был выделен как депутат Госдумы первого созыва от фракции ЛДПР. Когда через два года Кашпировский ушел с поста депутата, то отказался освободить квартиру, заявив, что это его единственное жилье.

Как сообщали источники, когда Кашпировского пришли выселять, он пообещал наслать на всех причастных импотенцию. Однако и эту недвижимость он подарил третьей супруге Гулизар, которая в прошлом году родила ему дочь.

Таким образом, недвижимости у Кашпировского не было. Если у него остались сбережения на счетах и авторские права на медицинские разработки, то на них могут претендовать наследники первой очереди — супруга, дочь, сын, проживающий в США, и внуки от погибшей старшей дочери.

«Наследство Кашпировского, если нет других родственников, внебрачных детей, будет делиться на две части: одна — детям от первого брака, вторая — жене и дочери. Это по законам РФ. Если у Кашпировского осталось имущество в США, то там будет раздел наследства по американским законам», — объяснил юрист Иван Соловьев.