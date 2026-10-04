Русский язык не только постоянно заимствует слова, но и раздает их другим языкам. Иногда это могут быть термины, отражающие реалии русской жизни (tsar, dacha, vodka, pirogge, и пр.).

В других случаях славянское словечко оказывается настолько приятным для каких-нибудь иностранцев, что те начинают использовать его для обозначения самых обычных предметов или явлений. Расскажем о русских словах, которые были внедрены в другие языки.

Торг

Торговля и война — две основные вещи, которыми занимались друг с другом скандинавы и славяне в Средневековье. Практически все взаимные заимствования в древнерусском и древнешведском относятся к этим областям деятельности. В русском языке о варяжские слова спотыкаешься на каждом шагу: ящик, кнут, ябеда, ларек, якорь — у всех этих слов северные корни.

Кое-что из славянских заимствований сохранилось и в речи современных скандинавов. Одно из самых заметных слов — шведское torg в значении «площадь» или «торговая площадь». Интересно, что в Швеции оно почти полностью вытеснило древнескандинавское torv («рынок»), которое уцелело только в отдаленных диалектах. К этому русскому, а вернее, славянскому слову восходят названия таких городов, как Турку (Финляндия), Торгау (Германия), Триест (Италия).

Граница

Еще давно в германские языки из славянского перешло наше родное слово «граница». В немецком оно превратилось в Grenze, в шведском — в gräns, в датском — в grænsen, в норвежском — в grensen, в нидерландском — в de grens. Самое раннее письменное упоминание немецкого Grenze датируется XIII веком, причем слово пришло через чешское hranice. Да так это слово и осталось.

По одной из версий, «граница» происходит от слова «грань» — ветка, которую использовали в качестве межевого знака. В свою очередь, «грань» родственна таким словам, как «гроздь» и, соответственно, английскому green («зеленый») и немецкому Gras («трава»).

Мамонт

Одно из самых широко распространившихся по свету русских слов — «мамонт». По-немецки оно будет писаться как Mammut, по-английски — mammoth, по-французски — mammouth, по-итальянски — mammut. В европейские языки слово попало в XVII веке через голландских путешественников, которые вывезли из Сибири первые описания ископаемых костей. Кстати, происхождение слова неясно. По одной из версий, русские заимствовали его у тунгусов, которые так называли медведя.

Соболь

Европейские языки частенько перенимали у нас наименования животных — в основном тех, которые добывались русскими охотниками. Например, слово соболь на немецком будет записано как Zobel, на шведском, английском, испанском, исландском — как sable, на итальянском — как zibellino. В Средние века соболиный мех ценился на вес золота и служил своего рода валютой на международных рынках — отсюда и такое широкое распространение слова.

Более того, в английском языке прилагательное sable давно приобрело переносное значение «черный, траурный» — потому что мех соболя обычно темный и считался очень роскошным. А во французской геральдике sable — это официальное название черного цвета в гербах.

Хомут

Одно из самых неожиданных русских слов, прижившихся в турецком языке, — это «хомут». По-турецки оно звучит как hamut и означает ровно то же самое: деревянную часть упряжи, которая надевается на шею лошади. Скорее всего, славянское слово попало к османам через посредничество казаков, которые активно контактировали с турецкой стороной в районе Северного Причерноморья.

Любопытно, что в турецком языке hamut не превратилось в бытовое нарицательное слово для любой шлейки — оно сохранило вполне конкретное техническое значение. Более того, это слово попало и в другие языки региона: например, в румынский (hamut) и венгерский (hamut). Получается, что русская лошадь в прямом смысле слова «объездила» пол-Европы и Азии, привезя с собой название своей упряжи.

В турецком есть и другие заимствования из русского, но hamut — одно из самых древних и устойчивых. В отличие от grabli («грабли») или koçan («кочан»), которые могут встречаться реже, хомут прочно вошел в лексикон коневодов и земледельцев Турции. Вот так простая крестьянская деталь упряжи стала лингвистическим мостом между двумя странами.