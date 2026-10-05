В пресс-департаменте ХМАО подтвердили, что у пары родился ребенок.

Когда познакомилась пара — неизвестно, однако в прошлом году Надежда Михалкова была гостем фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске и несколько дней назад присутствовала на встрече своего отца, Никиты Михалкова, со зрителями в том же городе.

40-летняя Михалкова известна по фильмам «Утомленные солнцем» (получил Оскара), «Президент и его внучка», «Лед 2», «Батя» и сериалу «Беспринципные».

У нее двое детей от брака с режиссером Резо Гигинеишвили — дочь Нина и сын Иван.

46-летний Кухарук с 2018 по 2024 годах возглавлял город Тюмень. В мае 2024 года был назначен врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, а в сентябре того же года был избран главой региона. У Кухарука также двое детей от предыдущего брака — дочь Татьяна и сын Максим.