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Медвежий краш-тест: косолапый испытал на прочность пограничный столб на польско-украинской границе 0 163

Lifenews
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медведь

ChatGPT

Необычная встреча произошла в Бещадах неподалеку от польско-украинской границы. Бурый медведь заинтересовался дорожной конструкцией и решил испытать ее на прочность.

Пограничники запечатлели медведя, вставшего на задние лапы у пограничного столба и, судя по снимку, проверившего его на прочность. После своеобразной «проверки» медведь благополучно спустился и скрылся в лесу.

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Фото: Bieszczadzki Oddział Straży Graniczne.

Бещады — один из главных районов обитания бурого медведя в Польше, поэтому встречи с этими животными здесь не являются исключительными. Бурые медведи находятся под охраной, а специалисты настоятельно рекомендуют не приближаться к ним даже ради эффектных фотографий или видео.

При встрече с медведем нельзя пытаться его кормить, привлекать внимание или подходить ближе. Лучше сохранять спокойствие, избегать резких движений и постепенно увеличить расстояние между собой и животным.

В этот раз встреча закончилась без происшествий: пострадать мог разве что дорожный знак.

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#Польша #животные #граница #экология #безопасность #природа #медведи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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