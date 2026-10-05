Необычная встреча произошла в Бещадах неподалеку от польско-украинской границы. Бурый медведь заинтересовался дорожной конструкцией и решил испытать ее на прочность.

Пограничники запечатлели медведя, вставшего на задние лапы у пограничного столба и, судя по снимку, проверившего его на прочность. После своеобразной «проверки» медведь благополучно спустился и скрылся в лесу.

Фото: Bieszczadzki Oddział Straży Graniczne.

Бещады — один из главных районов обитания бурого медведя в Польше, поэтому встречи с этими животными здесь не являются исключительными. Бурые медведи находятся под охраной, а специалисты настоятельно рекомендуют не приближаться к ним даже ради эффектных фотографий или видео.

При встрече с медведем нельзя пытаться его кормить, привлекать внимание или подходить ближе. Лучше сохранять спокойствие, избегать резких движений и постепенно увеличить расстояние между собой и животным.

В этот раз встреча закончилась без происшествий: пострадать мог разве что дорожный знак.