Екатерина Варнава, которая в настоящий момент проживает на Кипре, разместила в своём личном блоге фото, снятые на фоне красивейшего ландшафта.

Однако подписчики обратили внимание не на потрясающие виды, а на фигуру артистки. Многие пользователи Сети в очередной раз забеспокоились из‑за её экстремальной худобы. Артистка, по традиции, отреагировала на это с юмором.

«Для цапли это слишком мало, а для фламинго — много», — написала Варнава.

На снимке знаменитости, среди ласковых слов и самоироничных шуток, появились и беспокойные отзывы. «Это очень красиво, но негигиенично!», «Супер, правда хочется покормить», «А для человека — слишком тонко», — написали пользователи сети.

Екатерина Варнава сейчас занимается созданием собственного проекта и выступает на международных площадках.