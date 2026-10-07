Чехия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2027». Общественное телевидение страны объяснило это необходимостью сокращать расходы на фоне готовящейся реформы системы финансирования.

Чешское общественное телевидение (Česká televize) объявило, что страна не примет участия в конкурсе песни «Евровидение» в 2027 году. Причиной названы бюджетные ограничения и необходимость экономии средств.

Как пояснили в телекомпании, решение связано с подготовкой к переходу на новую модель финансирования. Правительство Чехии планирует отказаться от системы лицензионного сбора, который сейчас платят зрители, и перевести общественные СМИ на прямое финансирование из государственного бюджета.

Из-за ожидаемых изменений Чешское телевидение уже приступило к сокращению расходов. В компании выразили сожаление по поводу вынужденного отказа от участия в конкурсе и подчеркнули, что рассчитывают вернуться на «Евровидение» в будущем.

«В следующем году мы не увидим чешский флаг на сцене», — говорится в заявлении телекомпании, опубликованном в социальной сети X.

Вещатель также поблагодарил чешских артистов и поклонников конкурса за поддержку, отметив, что участие страны в «Евровидении» остается важной частью ее музыкальной истории.

Отказ Чехии означает, что организаторы конкурса потеряют еще одного постоянного участника. Для Европейского вещательного союза (EBU), который проводит «Евровидение», это происходит на фоне продолжающихся дискуссий вокруг состава участников конкурса.

Ожидается, что в 2027 году Ирландия и Испания также не примут участия в конкурсе, объясняя свое решение протестом против участия Израиля. В нынешнем году по той же причине конкурс бойкотировали пять стран, а три национальных вещателя отказались даже от трансляции финала.

Таким образом, причины отказа Чехии отличаются от позиции ряда других европейских стран. Если одни государства связывают свое решение с политическими обстоятельствами, то Прага объясняет его исключительно финансовыми соображениями.

Параллельно в Чехии продолжаются споры вокруг реформы общественных СМИ. Международная организация «Репортеры без границ» и другие критики считают, что переход на государственное финансирование может ослабить независимость общественного телевидения и радио. В июне сотрудники обоих вещателей уже проводили символическую забастовку против этих планов.

Правительство премьер-министра Андрея Бабиша отвергает подобные опасения. Власти заявляют, что цель реформы — выполнить предвыборные обещания и сделать работу общественных СМИ более экономной. На этом фоне Чешское телевидение и Чешское радио уже объявили о сокращении персонала и пересмотре программной политики.

Окончательное решение о реформе финансирования еще не принято — соответствующий законопроект парламент Чехии пока не рассмотрел.