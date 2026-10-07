С 20 по 24 октября в Риге пройдет осенняя сессия Рижской недели моды, программа которой объединит культурное наследие, современный балтийский дизайн и творчество нового поколения дизайнеров. Основные показы коллекций состоятся 21 октября в комплексе «Zunda Towers», а 22 и 23 октября — в культурном пространстве «Hanzas Perons». В мероприятии примут участие дизайнеры из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Италии.

Основная программа показов 21 октября пройдет в комплексе «Zunda Towers», а 22 и 23 октября — в культурном пространстве «Hanzas Perons». Наряду с уже известными дизайнерами и брендами — «Natalija Jansone», «Szczygiel», «BAE by Katya Shehurina» и «Rimgailaite Costume» — в этом сезоне на Неделе моды в Риге дебютируют эстонский бренд «N-20», литовский бренд «Valldea», итальянский бренд «DEKEL», три финалиста польского конкурса «Play Sustain», латвийский дизайнер Катрина Ермановича (Katrīna Ermanoviča) и литовский дизайнер Мария Петрайте (Maria Petraityte). В программе 23 октября также будет отмечаться 15-летие латвийского бренда детской моды «Paade Mode».

Несколько дебютантов Недели моды в Риге уже были отмечены на значимых региональных платформах молодых талантов: эстонский бренд «N-20» получил признание на проходящем в Тарту мероприятии «Estonian Fashion Festival», Катрина Ермановича — на показе мод Латвийской академии художеств, Мария Петрайте — на Неделе моды в Вильнюсе, а три молодых польских дизайнера были отмечены на состоявшемся в Варшаве конкурсе циркулярной моды «Play Sustain».

В свою очередь, 21 октября, с 17:00 до 17:45, в рамках Рижской недели моды состоится панельная дискуссия «Как поддерживать молодых дизайнеров сегодня?», посвящённая возможностям содействия профессиональному развитию молодых талантов в сфере моды и повышению их международной узнаваемости. В дискуссии примут участие Тариэль Бишарян из «Emerging Talents Milan» (Италия), Кей Кулаотс из «Estonian Fashion Festival» (Эстония), София Кляйн из фонда «Play Sustain Foundation» (Польша) и Люсин Аянян из «HAY-HAY Concept» (Швейцария).

Осенняя программа Недели моды в Риге предложит взглянуть на моду шире, чем только через призму сезонных коллекций. Выставка Музея моды «Наряды знаменитостей» («Slavenību tērpi») расскажет об одежде как свидетельстве личности и эпохи, а в Музее декоративного искусства и дизайна будет представлена выставка «Рудольф Хеймратс 100. Наследие» («Rūdolfs Heimrāts 100. Mantojums»). Программу также дополнит выставка современного текстильного искусства «Расплетающие нити. Манифест текстиля» («Šķetinātāji. Tekstila manifests»), организованная кафедрой визуального искусства Латвийской академии художеств.

В этой выставке текстиль используется не для создания одежды, а как материал произведения искусства, форма высказывания и метафора, соединяющая исторический опыт с современным прочтением материала, идей и формы. Во время Недели моды в Риге выставку можно будет бесплатно посетить в актовом зале Латвийской академии художеств 23 октября с 10:00 до 18:00. После этого выставка будет открыта по будним дням с 23 октября до 20 ноября.

Наряду с показами и выставками запланированы презентации коллекций в более камерном формате, подходящем для профессионального общения. Ивета Вецмане представит свою новую коллекцию в магазине бренда. 23 октября в магазине «Latvian Design Stories» студии Bbutterman Studio в рамках совместной презентации будут представлены Уна Берзиня, эстонский дизайнер Ханнес Рутел, Летиция Орлова и литовский бренд «No More Accessories». Отдельное мероприятие будет также посвящено дизайну созданного в Латвии бренда «Keymono» Гундеги Дудумы, которое пройдет в Доме Беняминов. Разнообразие форматов и поколений дизайнеров формирует единый сюжет программы — от наследия моды и текстильного искусства до новых коллекций, международного профессионального взаимодействия и следующих имен в истории балтийской моды. Полная программа и точное расписание уже доступны на официальном сайте Рижской недели моды и в социальных сетях. Дополнительная информация об участниках будет публиковаться поэтапно.