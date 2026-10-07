16-18 октября на Кипсале пройдет международная выставка мебели и интерьера Riga Furniture & Interior 2026, на которой будут представлены мебель, отделочные материалы, освещение, предметы дизайна и различные технологические решения. В этом году экспозиция выставки позволит познакомиться также с более широкими тенденциями в области дизайна интерьера – натуральными и приятными на ощупь материалами, комфортными помещениями, умными технологиями, эргономикой – все, что подчеркивает более выраженный спрос на индивидуальный интерьер, отражающий личность, а не на готовые решения из каталогов.

«Наблюдая за предложениями участников выставки этого года, мы видим, что дизайн интерьера становится все более индивидуальным – в центре внимания находится человек и его хорошее самочувствие в помещении. Все большее значение приобретают натуральные материалы, теплые оттенки, решения, способствующие комфорту, и персонализация. В то время как технологии в интерьере интегрируются все незаметнее. Приходите лично ознакомиться с этими тенденциями на Кипсале», – приглашает руководитель проекта Riga Furniture & Interior Эдгарс Скара.

Камень, дерево и другие материалы, дарящие приятные ощущения

Естественность в интерьере по-прежнему актуальна – все больше ценятся фактуры материалов, природные несовершенства и поверхности, придающие помещению свой характер. Камень, дерево и текстиль помогают создать более теплую, аутентичную и индивидуальную атмосферу. На выставке эту тенденцию продемонстрируют такие компании, как Kivisepad, Ulle и INTAR-SIJA, предлагая решения из камня и дерева для различных интерьерных проектов, а Ilme Rätsep Disain превратит текстиль в художественный акцент интерьера. Разнообразные отделочные материалы представят также Metroks, Kourasanit и WPBaltic, на стенде которых можно увидеть более 50 вариантов бамбуковых панелей для стен.

Ванная комната больше не является просто функциональным помещением

Ванная комната становится личной зоной комфорта, где важно не только функциональность, но и атмосфера. В тенденциях 2026 года выделяются натуральные материалы, теплые оттенки, текстуры, продуманное освещение и технологии, позволяющие адаптировать пространство к индивидуальным потребностям. Компании LAUFEN и ROCA продемонстрируют на выставке современные подходы в области дизайна и технологий для ванных комнат, а Vides Tehnika и KORTE.design представят решения по укладке плитки, отделке поверхностей и индивидуальному планированию пространства.

От освещения до дигитальных дисплеев

Освещение и интеллектуальные цифровые решения все чаще становятся неотъемлемой частью интерьера – они не только выполняют практические функции, но и помогают создавать атмосферу помещения, обеспечивать комфорт и улучшать пользовательский опыт. Современное и интерактивное освещение на выставке представит компания Lemona, а новейшие LED-технологии – Ledvance. В свою очередь, InoLock познакомит посетителей с умными дверными замками, а Hikvision Roadshow Bus продемонстрирует светодиодные экраны, профессиональные дисплеи и варианты дигитальной коммуникации, показав, как технологии могут стать функциональным и визуально значимым элементом интерьера.

Домашняя и рабочая среда адаптируются к человеку

Эргономика становится важной составляющей качества интерьера, особенно в условиях, когда одно помещение зачастую используется как для работы, так и для отдыха. В рабочей среде все больше внимания уделяется возможности менять положение тела и подбирать мебель под индивидуальные потребности, что вы сможете увидеть на стендах LinERGO, Salons AIS и BIOSWING.

В интерьере дома мебель должна быть не только визуально привлекательной, но и адаптированной к конкретному образу жизни. Dizainakresli.lv предложит изготовленную в Латвии дизайнерскую мебель из изогнутым дизайном, Urban Living представит новую коллекцию Innovation Living, а CozyPad – разнообразие модульной мебели. В свою очередь, THE BED продемонстрирует латвийский дизайн, ручную работу и индивидуальный комфорт.

Интерьер становится более индивидуальным

В интерьере все чаще появляются произведения искусства, винтажные элементы и личные предметы со своей историей, при этом отказываются от однотипных и легко копируемых решений. Помещение становится продолжением личности и индивидуального стиля. Эту тенденцию на выставке особо подчеркнет художественная pop-up галерея Artists Runway. В этом году она соберет 50 латвийских художников и не менее 200 произведений искусства на площади около 400 квадратных метров. Новинка – технология NFC: проканировав смартфоном работу, посетители сразу смогут узнать подобнее об авторе и его произведении.

Комфорт за пределами четырех стен

Зона комфорта в доме больше не заканчивается у дверей террасы. Открытое пространство все чаще оформляется как полноценное продолжение жилой среды – с качественной мебелью, освещением и предметами интерьера. Уличную мебель премиум-класса HIGOLD на выставке представит компания Premium Outdoor, а решения из натурального камня, подходящие как для интерьера, так и для экстерьера, предложат компании Kivisepad и Ulle. В свою очередь, AM studio продемонстрирует уникальные остекление.

Познакомься с актуальными тенденциями лично!

Выставка Riga Furniture & Interior 2026, которая пройдет с 16 по 18 октября на Кипсале, соберет под одной крышей профессионалов индустрии интерьера и мебели, дизайнеров, архитекторов, производителей, продавцов и всех, кто планирует преобразить свое жилье или рабочую среду. Выставка станет местом, где можно будет не только ознакомиться с новейшими продуктами, но и сравнить материалы, почерпнуть идеи для своего интерьера. Подробнее: www.mebelesundizains.lv

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Время работы:

16 и 17 октября 10.00-18.00

18 октября 10.00-17.00

Билеты: ej.uz/erub5