Рената Литвинова вновь заставила поклонников восхищаться своим неповторимым стилем. Актриса и режиссёр поделилась в социальных сетях серией атмосферных фотографий, на которых предстала в непривычно сдержанных образах. Вместо яркого макияжа и фирменной красной помады — осенняя меланхолия, элегантность и немного загадочности.

Для новой фотосессии Литвинова выбрала несколько нарядов. На одних снимках она позирует в элегантном пальто, на других — в короткой кожаной куртке с объёмными рукавами и выразительным воротником. Образы дополнили солнцезащитные очки, придавшие фотографиям особую кинематографичность.

После недавних экспериментов с внешностью актриса вернулась к своей узнаваемой причёске, гладко зачесав волосы назад. А вот от привычного яркого макияжа на этот раз отказалась. Отсутствие красной помады, давно ставшей частью её сценического и повседневного образа, лишь подчеркнуло необычное настроение съёмки.

Сама артистка сопроводила публикацию всего одним словом: «Осеннее».

Поклонники не скрывали восторга. В комментариях фотографии назвали настоящим произведением искусства, а саму Литвинову вновь осыпали комплиментами.

«Феерическая красота и стиль», «Потрясающе атмосферные кадры», «Как можно быть такой идеальной?», «Очень красиво! И приятно на это смотреть», — написали восхищённые подписчики.

Впрочем, удивляться такой реакции не приходится. Рената Литвинова давно превратила собственный стиль в особый вид искусства, где каждая деталь — от причёски до поворота головы — словно продумана для кадра из авторского кино.

И новая осенняя фотосессия лишь подтвердила: иногда, чтобы произвести впечатление, достаточно отказаться от привычной яркости и позволить настроению говорить за себя.