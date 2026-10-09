Агата Муцениеце поделилась редким совместным снимком с мужем Петром Дрангой. Супруги отправились на прогулку по осеннему лесу и запечатлели один из ярких моментов октября.

Музыкант нечасто появляется в социальных сетях актрисы, поэтому новая фотография привлекла внимание поклонников. На селфи Агата позирует рядом с Петром, частично прикрыв лицо яркими гроздьями калины. Пара воспользовалась хорошей погодой, чтобы провести время на природе и насладиться осенним солнцем.

Семейная жизнь

Как сообщает источник, Муцениеце и Дранга воспитывают общую дочь Веру, которой в декабре исполнится год. Актриса пока не показывает младшую дочь публике.

От предыдущего брака с Павлом Прилучным у Агаты двое старших детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Недавно актриса рассказывала и об отношении детей к гаджетам. По ее словам, Мия проводит с ними много времени, однако сама Муцениеце не является сторонницей жестких запретов. Прилучный придерживается более строгого подхода: он рассказывал, что во время визитов детей забирает у них гаджеты и убирает в сейф.

Новое «калиновое» селфи стало редким публичным кадром семейной жизни Муцениеце и Дранги — без светских мероприятий и постановочных съемок, просто вдвоем на осенней прогулке.