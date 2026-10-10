В Тихом океане продолжает усиливаться мощный «Эль-Ниньо-Годзилла». Когда погодный феномен достигнет пика и когда, наконец, прекратится?

2026 год, по всей видимости, войдет в историю из‑за Эль‑Ниньо, который может оказаться самым мощным за все время наблюдений, пока мир в спешке готовится к натиску экстремальной погоды.

Это природное погодное явление (по‑испански «мальчик») проявляется нерегулярно — примерно раз в два–семь лет, когда температура моря в восточной части Тихого океана становится аномально высокой. Ученые еще в начале этого года начали предупреждать, что может сформироваться сильное Эль‑Ниньо: этому способствовали большие запасы тепла в подповерхностных слоях океана и ожидаемое ослабление приземных пассатов.

В первую неделю июня Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила, что условия Эль‑Ниньо официально сложились. К концу лета эксперты предупредили, что этот «беспрецедентный» Эль‑Ниньо может стать самым мощным событием с XIX века — его уже окрестили «Годзиллой» или «супер Эль‑Ниньо».

Становится ли Эль‑Ниньо сильнее и каковы последствия?

По данным ВМО, температура поверхности моря в центральной и восточной тропической части Тихого океана в октябре, ноябре и декабре, по прогнозам, достигнет рекордных значений.

Аномалии температуры поверхности океана в центрально‑восточной экваториальной части Пацифики, регионе, где зарождается Эль‑Ниньо, измеряются по широко применяемому индексу Ниньо 3.4. В июне 2026 года он составлял в среднем +1,6 °C выше нормы, а к августу вырос до +2,5 °C.

Для периода октябрь–ноябрь–декабрь сезонное среднее значение аномалии температуры поверхности моря по индексу Ниньо 3.4, согласно прогнозам, достигнет примерно +3,7 °C. Это был бы самый высокий показатель за все время инструментальных наблюдений и существенно выше прежнего рекорда +2,6 °C, зафиксированного в ноябре 2015 – январе 2016 годов.

Ранее эпизоды Эль‑Ниньо уже способствовали установлению температурных рекордов, подпитывая затяжные засухи, внезапные наводнения и смертоносные лесные пожары по всему миру.

Основные погодные эффекты Эль‑Ниньо проявляются в тропиках, однако Европа может столкнуться с более мягкой, но влажной зимой. Пик Эль‑Ниньо также способен ослабить полярный вихрь, повышая вероятность резкого похолодания.

Южная Америка, юг США, Восточная Африка и Центральная Азия во время прошлых эпизодов Эль‑Ниньо уже сталкивались с повышенным риском наводнений, тогда как засуха и вероятность лесных пожаров возрастали в значительной части Австралии, на севере Южной Америки и в ряде азиатских стран, включая Индонезию.

Экстремальная погода в других регионах мира неизбежно скажется и на Европе. Институт образования в области водных ресурсов IHE Delft в Нидерландах работает в регионах, напрямую затронутых Эль‑Ниньо, и предупреждает, что многие основные продукты питания, которые импортирует Европа, могут оказаться под угрозой.

Так, в Никарагуа урожай таких культур, как кукуруза и фасоль, может погибнуть в уже уязвимых районах, что приведет к продовольственной нестабильности и потере доходов в стране. Нехватка дождей и низкий уровень воды в реках означают, что орошаемые культуры в Колумбии, на северо‑востоке Бразилии и в Индии столкнутся с жесткими ограничениями или будут вынуждены больше полагаться на подземные воды, что чревато их переразработкой — а также перебоями с экспортом.

Хронология Эль‑Ниньо: когда он достигнет пика и закончится?

В последнем заявлении ВМО говорится, что Эль‑Ниньо, согласно прогнозам, достигнет пика в декабре и сохранится в следующем году.

«Эль‑Ниньо уже прочно установился и быстро набирает силу, — предупреждает генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло. — Прогнозы ВМО указывают почти на стопроцентную вероятность того, что он будет продолжаться как минимум до февраля 2027 года и может стать одним из сильнейших эпизодов по крайней мере с 1950 года».

Практически стопроцентная оценка основана не на одном климатическом моделировании. ВМО координировала данные с океанических буев, спутников и радиозондов, полученные из 13 национальных и международных центров, чтобы сформировать прогноз.

Эль‑Ниньо, по ожиданиям, не закончится до весны 2027 года, но его последствия наверняка растянутся дольше. Именно поэтому эксперты предупреждают, что следующий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Эль‑Ниньо накладывается на изменение климата

В большинстве случаев Эль‑Ниньо повышает среднюю температуру планеты примерно на 0,2 °C. Этого достаточно, чтобы спровоцировать экстремальные погодные явления в странах Глобального Юга, но это лишь часть дополнительного потепления, вызванного изменением климата.

Глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива, уже увеличило среднюю приземную температуру на Земле на 1,3–1,4 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Именно это подготовило почву для аномально жаркого европейского лета, затяжной засухи и разрушительных лесных пожаров.

Сегодня эффекты Эль‑Ниньо накладываются на уже прогретый мир — и именно долгосрочное потепление оказывает куда более сильное влияние на экстремальную погоду, которую мы наблюдаем. Так, 2025 год стал третьим по жаре за всю историю наблюдений — более теплым, чем год сильного Эль‑Ниньо 2016‑й, несмотря на естественное охлаждающее воздействие его антипода Ла‑Ниньи.

Недавние исследования показывают, что изменение климата буквально «разгоняет» эпизоды Эль‑Ниньо, делая их примерно на 36 процентов сильнее, чем до индустриальной эпохи.

«Эль‑Ниньо не приносит на планету новое тепло. Он высвобождает тепло, которое океан уже накопил под поверхностью, — именно поэтому годы сильного Эль‑Ниньо так часто становятся самыми жаркими за все время измерений (как это было, например, в 2024 году)», — сказала Сауло на форуме Global Heat в Бангкоке в октябре.

«Океан, из которого он черпает это тепло, сейчас самый теплый, каким мы его когда‑либо измеряли. Просто доступно больше тепла, которое может быть высвобождено».