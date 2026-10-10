Даже ИИ не знает, кто первым «разработал» этот препарат. Предположительно, это случилось в США, но сделано было по итальянскому рецепту — там предпочитают пить этот напиток с лимонным соком, чтобы было менее приторно.

Кому поможет «народная фармакология»

Насколько новое лекарство эффективно, и эффективно ли вообще, нам рассказывает кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов:

«Для начала я бы каждому предложил проверить этот рецепт эмпирически, выпив при головной боли колу с лимоном. Можно еще попробовать кофе, крепкий чай или энергетик, ведь все они тоже содержат обезболивающий кофеин. Думаю, эти средства быстро бы разочаровали многих и ослабили бы ажиотаж вокруг нового «лекарства».

Но в «народной фармакологии» есть и рациональное зерно. Такое средство точно бы помогло при гипогликемии — быстром падении глюкозы в крови. Для неё тоже типична головная боль. Но особая, она редко приходит одна, и ей сопутствуют слабость, легкое головокружение, туман в голове и внутренняя дрожь. Причем эти симптомы могут беспокоить сильнее самой боли. И вот если вскоре после их начала выпить полстакана колы, можно и без лимона, они исчезнут очень быстро, ведь кола — это «жидкий сахар», и он почти моментально всасывается, повышая уровень глюкозы в крови. Этот рецепт давно и хорошо известен людям с диабетом. Но без этой болезни гипогликемии встречаются редко — гораздо реже, чем обычные головные боли, при которых эта боль является обычно главным и часто единственным симптомом.

Головокружение бывает спровоцировано резким падением артериального давления, обезвоживанием, анемией, нарушением сердечного ритма, гипогликемией, побочными действия­ми лекарственных препаратов или совокупностью нескольких факторов.

«Один кофеин в поле не воин»

— Если вы посмотрите типичные обезболивающие, которые используют при боли в голове, то, во-первых, они содержат один или два компонента с чисто анальгетическим действием — ибупрофен, ацетилсалициловую кислоту, метамизол (он же анальгин), парацетамол и т. д., — продолжает доктор Спахов. — Все это средства достаточно близкие по механизму действия, и они являются «главной скрипкой» в плане обезболивания. А во-вторых, к ним часто добавляют примерно 30-50 мг кофеина. В-третьих, обезболивающие могут включать и другие компоненты, но в данном случае мы оставим их за скобками.

Зачем в таких лекарствах кофеин? Он играет вспомогательную роль при некоторых видах боли, связанных с расширением сосудов. Так бывает при мигрени, головной боли напряжения и некоторых других болях. При них он помогает классическому анальгетику, ускоряя его всасывание, усиливая и удлиняя действие.

Но один кофеин в поле не воин, ведь он не действует на причину боли. Более того, если им часто глушить головную боль, то может развиться так называемый абузусный синдром (или «рикошетная» боль) — это парадоксальное состояние, при котором лекарства от головной боли сами становятся причиной новой, еще более сильной головной боли. В принципе, он может развиваться на любые анальгетики, но по отношению к кофеину развивается гораздо быстрее и чаще.

Так что делайте выбор, чем лечить головную боль.