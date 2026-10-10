Марина Федункив сильно выпивала на гастролях. А однажды набросилась на Надежду Сысоеву. По словам юмористки, Федункив, будучи нетрезвой, ударила ее ногой в живот во Владивостоке.

«Меня избила Марина Федункив. На протяжении всего тура Марина жестко бухала. Я не пью. Весело от загулов Марины было только ей. Вся команда очень устала…» — начала Сысоева.

Обстановка накалилась до предела, когда все ждали Федункив в автобусе, а она не спешила. «Она решила покурить. Нервы не выдержали и я сделала ей замечание, после чего вся эта немалая масса рванула в мою сторону и с разбега влетела мне ногой в живот», — отметила Надя.

По ее словам, все были в шоке. После этого Марину выгнали из проекта.

«Нас разняли, разумеется. Могла ли я дать отпор? Да. Но на полном серьезе бить возрастную пьяную женщину… На протяжении девяти месяцев она звонила мне каждый раз, когда снова выпьет, просила прощения», — поведала 42-летняя телезвезда российским СМИ.