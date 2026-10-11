В Германии завершилась поисковая операция, продолжавшаяся почти сутки. Мужчина в возрасте 69 лет провел 19 часов в холодных водах Северного моря и смог самостоятельно вернуться на сушу. Об этом сообщило издание BILD.

Инцидент произошел в районе немецкого острова Боркум. Мужчина вышел на воду с доской для серфинга, после чего перестал выходить на связь.

К поискам пропавшего спасатели привлекли несколько судов и вертолетов. В ночное время поисковую операцию пришлось временно приостановить из-за отсутствия результатов и наступления темноты.

Ситуация осложнялась погодными условиями. В регионе дул сильный ветер, а температура воды держалась на отметке около 16 градусов.

Надежда обнаружить серфера живого уменьшалась с каждой часом. В пятницу, 9 октября 2026 года, мужчина сумел самостоятельно добраться до берега на своей доске спустя почти 19 часов после исчезновения.

По словам спасателей, в начале пути у него возникли проблемы со снаряжением, из-за чего он отсоединил парус.

Из-за сильного прилива мужчину сначала унесло вверх по течению реки Эмс, а ночью течением принесло обратно к острову Боркум. Медики оказали спасенному необходимую помощь.