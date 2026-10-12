Актриса Агата Муцениеце и ее супруг, музыкант Петр Дранга, решили совместить спорт с романтикой. Звездная пара отправилась на пробежку по осеннему лесу, а яркими моментами тренировки Агата поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Агата Муцениеце давно известна своей любовью к активному образу жизни. Актриса регулярно занимается в спортзале и старается находить время для пробежек даже при плотном рабочем графике. На этот раз компанию ей составил супруг Петр Дранга.

«Фитнес-семья! Мы бегаем!» — радостно объявила актриса, снимая на камеру себя и мужа.

Правда, Муцениеце призналась, что это ее первая пробежка за последний месяц. Но осенняя природа с лихвой компенсировала перерыв в тренировках.

«Зато какая осень красивая! Так приятно бежать!» — поделилась впечатлениями Агата.

Для спортивной прогулки актриса выбрала черную олимпийку, а Петр появился в короткой куртке и шапке. Судя по опубликованным кадрам, супруги наслаждались не только физической нагрузкой, но и временем, проведенным вместе.

Агата и Петр женаты чуть больше года. В декабре 2025 года у пары родилась дочь Вера. Супруги предпочитают не показывать малышку широкой публике, оберегая ее от излишнего внимания. Такая закрытость даже породила среди некоторых пользователей социальных сетей нелепые предположения о том, что девочки якобы не существует.

У Муцениеце также есть двое детей от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным — сын Тимофей и дочь Мия. Последняя уже пробует себя в качестве блогера при поддержке матери.

К слову, супруги не впервые делятся романтическими моментами своей семейной жизни. Недавно Агата опубликовала совместное фото с Петром, сделанное во время солнечной осенней прогулки на фоне калины.

Похоже, для звездной пары осень стала временем не только семейного уюта, но и совместных спортивных приключений.