В Гватемале произошла история, которую родственники 15-летней девочки называют настоящим чудом. Подростка сочли умершей и начали готовить к погребению, однако во время церемонии прощания мать заметила, что дочь шевелится. Спустя несколько мгновений девочка открыла глаза, села в гробу и заговорила.

Необычный случай произошёл в сельском населённом пункте Эль-Хокоте в Гватемале. Как сообщает New York Post со ссылкой на австралийское издание News.com.au, 15-летняя Юлейди Искотояк внезапно потеряла сознание, когда отец вёз её в медицинский центр.

Её отец, евангелический пастор Абрахам Искотояк, немедленно остановил автомобиль и попытался проверить дыхание и пульс дочери. Не обнаружив признаков жизни, мужчина решил, что девочка умерла.

«Я увидел, что она больше не дышит, и не смог нащупать пульс на запястьях. Это была очень тяжёлая ситуация», — рассказал он местным журналистам.

При этом в больницу девочку так и не доставили. Врач её не осматривал, медицинского заключения о смерти не было, а официальное свидетельство о смерти никто не выдавал.

Мать заметила движение в гробу

Семья сразу начала готовиться к похоронам. В Гватемале распространена традиция хоронить умерших вскоре после смерти, поэтому родственники быстро приобрели гроб и организовали прощание.

Всего через восемь часов после того, как девочка потеряла сознание, возле семейного дома собрались родственники и соседи. Церемония началась примерно в 14:30.

Мать девочки, Лесвия Риос, плакала, склонившись над гробом, когда неожиданно заметила едва уловимое движение.

«Я всё повторяла, что она жива, что она не умерла. Когда я плакала над её гробом, мы открыли окошко и увидели, что она двигается, просыпается. А потом она вдруг села», — рассказала женщина.

Собравшиеся не могли поверить своим глазам. Девочка, одетая в розовую футболку, неожиданно приподнялась и начала разговаривать.

Родственники помогли ей выбраться из гроба и дали воды. Через несколько мгновений плач сменился радостными возгласами. Члены семьи начали восклицать: «Аллилуйя!»

Происходящее удалось снять на видео, которое впоследствии распространилось в социальных сетях.

Что рассказала сама девочка

Позднее Юлейди объяснила, что помнит последние мгновения перед потерей сознания.

«У меня очень сильно заболело сердце, появилась тяжесть, а потом всё потемнело, словно я упала в обморок», — рассказала подросток.

По данным публикации, сейчас девочка находится в сознании и восстанавливается дома. Она говорит, что благодарит Бога за то, что осталась жива.

«Вот почему смерть должен подтверждать врач»

История вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Одни пользователи назвали произошедшее чудом, другие выразили обеспокоенность психологическим состоянием подростка после столь тяжёлого испытания.

Многих поразило, насколько быстро родственники организовали похороны, не дождавшись медицинского подтверждения смерти.

При этом обстоятельства произошедшего остаются не до конца выясненными. В частности, неизвестно, что именно вызвало потерю сознания и почему девочка так долго не реагировала на окружающих.

Главное обстоятельство этой истории заключается в том, что смерть подростка не была подтверждена медицинскими специалистами. Поэтому говорить о возвращении к жизни после установленной смерти было бы неправильно. По имеющимся сведениям, девочку ошибочно сочли умершей после продолжительной потери сознания.