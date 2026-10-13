Спустя десять дней после смерти известного телепсихотерапевта Анатолия Кашпировского стало известно о его захоронении. Хотя первоначально предполагалось, что он найдёт последний приют в Москве, тело перевезли на Украину. Местом погребения стала Винница, где похоронены его самые близкие родственники.

Анатолий Кашпировский, скончавшийся 3 октября в возрасте 87 лет, похоронен на кладбище в украинском городе Винница. Об этом 13 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Церемония прощания с Кашпировским состоялась ещё 8 октября в Москве. Первоначально СМИ сообщали, что его похоронят на Троекуровском кладбище, однако впоследствии стало известно о решении перевезти тело на Украину.

По информации SHOT, перевозка проходила транзитом через Турцию и Польшу. На похороны в Винницу прибыли близкие покойного.

Выбор места захоронения оказался связан с семьёй Кашпировского: на винницком кладбище покоятся его родители и дочь.

Родственники требуют объяснить обстоятельства смерти

Между тем после смерти телепсихотерапевта возникли вопросы относительно его лечения.

Как утверждает SHOT, сын Кашпировского Сергей и называющий себя его сыном Алексей Фуштей потребовали от вдовы Гулизар Чалбашовой рассказать об обстоятельствах последних месяцев жизни мужа.

По сведениям источника, мужчины сомневаются в правильности выбранных методов лечения и считают необходимым выяснить, какую роль медицинская помощь могла сыграть в ухудшении состояния Кашпировского.

При этом каких-либо официальных выводов о врачебных ошибках или нарушениях не приводится.

Болезнь развивалась стремительно

По сообщениям СМИ, у Анатолия Кашпировского была диагностирована злокачественная опухоль. Его состояние ухудшалось в течение нескольких месяцев.

Широкую известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам, во время которых заявлял о возможности психологического воздействия на зрителей на расстоянии.

Эти передачи собирали огромную аудиторию и превратили психотерапевта в одну из самых узнаваемых фигур эпохи перестройки.

При этом заявляемые им методы неоднократно подвергались критике со стороны представителей научного и медицинского сообщества. Несмотря на это, у Кашпировского сохранялось немало поклонников.

Таким образом, последний путь человека, чьи телевизионные сеансы когда-то смотрели миллионы зрителей, завершился не в Москве, где с ним состоялось официальное прощание, а в украинской Виннице — рядом с могилами родителей и дочери.