Во время реконструкции теплотрассы на Домской площади в Риге археологи обнаружили предметы, рассказывающие о повседневной жизни горожан несколько столетий назад. Об этом сообщил представитель предприятия Rīgas siltums Иво Валдовскис.

В ходе работ, проводившихся под археологическим надзором, строители вскрыли небольшой участок культурного слоя, который ранее не подвергался земляным работам. Находки позволяют представить, как жили рижане в позднем Средневековье и начале Нового времени.

Среди обнаруженных предметов — фрагменты глиняного кухонного сосуда на трех ножках с желтой глазурью внутри, а также осколки каменной керамики, привезенной из немецких земель.

В частности, археологи нашли фрагменты белых каменно-керамических кружек из Зигбурга и коричневых кувшинов с соляной глазурью, изготовленных в районе Кёльна и Фрехена.

По словам Валдовскиса, эти предметы свидетельствуют не только о традициях приготовления и подачи пищи, но и о торговых связях Риги с другими европейскими городами. Большинство находок датируется XVI–XVII веками.

В Rīgas siltums подчеркивают, что открытие имеет особую ценность: оно показывает, что даже рядом с ранее проложенными инженерными коммуникациями в Старой Риге могут сохраняться нетронутые участки культурного слоя. Причем даже на небольшой площади такие находки способны многое рассказать об истории города.

Напомним, реконструкция теплосетей на Домской площади началась 7 сентября.