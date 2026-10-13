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При ремонте теплосетей на Домской обнаружили предметы быта средневековых рижан 0 972

Lifenews
Дата публикации: 13.10.2026
LETA
Изображение к статье: Домская площадь

Во время реконструкции теплотрассы на Домской площади в Риге археологи обнаружили предметы, рассказывающие о повседневной жизни горожан несколько столетий назад. Об этом сообщил представитель предприятия Rīgas siltums Иво Валдовскис.

В ходе работ, проводившихся под археологическим надзором, строители вскрыли небольшой участок культурного слоя, который ранее не подвергался земляным работам. Находки позволяют представить, как жили рижане в позднем Средневековье и начале Нового времени.

Среди обнаруженных предметов — фрагменты глиняного кухонного сосуда на трех ножках с желтой глазурью внутри, а также осколки каменной керамики, привезенной из немецких земель.

В частности, археологи нашли фрагменты белых каменно-керамических кружек из Зигбурга и коричневых кувшинов с соляной глазурью, изготовленных в районе Кёльна и Фрехена.

По словам Валдовскиса, эти предметы свидетельствуют не только о традициях приготовления и подачи пищи, но и о торговых связях Риги с другими европейскими городами. Большинство находок датируется XVI–XVII веками.

В Rīgas siltums подчеркивают, что открытие имеет особую ценность: оно показывает, что даже рядом с ранее проложенными инженерными коммуникациями в Старой Риге могут сохраняться нетронутые участки культурного слоя. Причем даже на небольшой площади такие находки способны многое рассказать об истории города.

Напомним, реконструкция теплосетей на Домской площади началась 7 сентября.

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#Рига #история #торговля #археология #реконструкция
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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