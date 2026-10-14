Людям становится все труднее концентрироваться, анализировать информацию, решать математические задачи и осваивать новые знания. Исследования, проведенные в разных странах, указывают на снижение некоторых интеллектуальных навыков, причем первые признаки этой тенденции появились задолго до пандемии.

Ученые предполагают, что одной из причин может быть стремительное распространение смартфонов и социальных сетей.

Еще недавно казалось, что человечество с каждым поколением становится умнее. Доступ к знаниям расширяется, технологии развиваются, а практически любую информацию можно получить за считаные секунды.

Однако результаты международных исследований заставляют задуматься: действительно ли технический прогресс сопровождается развитием наших интеллектуальных способностей?

Как сообщает издание YourTango со ссылкой на анализ Financial Times, сразу несколько масштабных исследований выявили ухудшение отдельных когнитивных и образовательных показателей.

Причем речь идет не только о школьниках и студентах. Негативные изменения наблюдаются и среди взрослых.

Какие способности начали ухудшаться

Специалисты обращают внимание на несколько тревожных тенденций.

В первую очередь это снижение способности длительное время удерживать внимание, трудности с пониманием сложных текстов, ухудшение математических навыков и проблемы с логическим анализом информации.

Один из источников данных — международная программа PISA, которую проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В рамках исследования проверяются знания и навыки 15-летних школьников из десятков стран.

Результаты последних циклов тестирования показали снижение успеваемости по ряду направлений, особенно по математике и чтению.

При этом ухудшение показателей нельзя считать одинаковым для всех стран: в некоторых образовательных системах результаты оставались относительно стабильными или улучшались.

Другой масштабный проект ОЭСР — PIAAC — оценивает грамотность, математические навыки и способность решать задачи у взрослого населения.

Его результаты также выявили снижение отдельных показателей во многих странах, хотя динамика заметно различается в зависимости от возраста, уровня образования и государства.

Важно понимать, что эти тесты измеряют конкретные навыки, а не интеллект человека во всей его сложности.

Почему ситуация в США вызывает особую тревогу

По данным, приведенным в материале YourTango, в Соединенных Штатах ухудшение некоторых показателей оказалось более выраженным, чем в среднем по исследованным странам.

Особенно беспокоят исследователей трудности с математическим рассуждением — способностью не просто выполнять вычисления, но и использовать числовую информацию для оценки утверждений и принятия решений.

В статье приводятся оценки роста доли людей, испытывающих подобные затруднения, на 25% в международной выборке и на 35% в США.

Однако эти цифры требуют осторожной интерпретации: без уточнения методики и сравниваемых групп их нельзя считать доказательством аналогичного падения общего интеллекта населения.

Тем не менее проблема имеет практическое значение.

Человеку, которому трудно анализировать числовые данные, сложнее оценивать финансовые предложения, разбираться в статистике и проверять достоверность информации.

В эпоху социальных сетей такие навыки приобретают особую важность.

Тревожная тенденция началась еще до пандемии

Долгое время ухудшение образовательных результатов объясняли последствиями коронавируса.

Закрытие школ, дистанционное обучение, социальная изоляция и психологические трудности действительно могли отрицательно повлиять на успеваемость детей и подростков.

Однако исследователи обнаружили, что некоторые негативные изменения начались значительно раньше.

По данным ОЭСР, средние показатели чтения среди школьников начали ухудшаться примерно после 2012 года. В отдельных странах снижение образовательных результатов наблюдалось еще до 2018 года.

При этом математические показатели в среднем по ОЭСР оставались относительно стабильными с 2003 по 2018 год, а затем резко упали к 2022 году.

Это означает, что пандемия могла усилить уже существовавшие проблемы, но не была их единственной причиной.

Дополнительные данные предоставило многолетнее американское исследование Monitoring the Future, которое Мичиганский университет проводит с 1975 года.

В рамках проекта старшеклассников спрашивают, испытывают ли они трудности с концентрацией внимания, мышлением и освоением новых понятий.

После продолжительного периода относительно стабильных результатов в 2010-х годах все больше молодых людей стали сообщать о подобных проблемах.

Именно этот период привлек особое внимание исследователей.

Смартфоны и социальные сети: главные подозреваемые

Начало ухудшения некоторых когнитивных показателей по времени совпало с массовым распространением смартфонов и социальных сетей.

За сравнительно короткий срок изменился сам способ получения информации.

Если раньше человеку приходилось читать длинные статьи, книги или последовательно изучать определенную тему, сегодня значительная часть информации поступает в виде коротких видеороликов, сообщений и публикаций.

Социальные сети предлагают практически бесконечный поток контента, который постоянно переключает внимание пользователя.

Алгоритмы подбирают новые материалы так, чтобы человек как можно дольше оставался перед экраном.

В результате привычка сосредоточиваться на одном сложном вопросе может уступать место постоянному переключению между короткими информационными фрагментами.

Исследователи опасаются, что такой режим потребления информации способен отрицательно влиять на способность к длительной концентрации и глубокому осмыслению материала.

Впрочем, пока нет убедительных оснований утверждать, что именно смартфоны стали причиной общего снижения интеллектуальных способностей человечества.

На результаты могут влиять качество образования, социальное неравенство, особенности тестирования и другие факторы.

Люди стали меньше читать

Еще одна тенденция, вызывающая беспокойство специалистов, — снижение интереса к чтению ради удовольствия.

Особенно заметно это среди молодежи, которая все чаще предпочитает короткие цифровые форматы традиционным книгам.

Между тем чтение больших текстов требует длительной концентрации, удержания информации в памяти и способности устанавливать связи между событиями и идеями.

Когда человек читает сложную книгу, ему приходится самостоятельно представлять описываемые ситуации, анализировать мотивы персонажей и следить за развитием сюжета.

Короткие видеоролики зачастую требуют другого типа внимания.

Это не означает, что цифровой контент обязательно вреден или что просмотр видео не может приносить образовательную пользу.

Однако специалисты предупреждают: если быстрые развлечения полностью вытесняют чтение и самостоятельную интеллектуальную работу, некоторые навыки могут использоваться реже.

Искусственный интеллект может усилить проблему?

Новые вопросы возникают и в связи с распространением искусственного интеллекта.

Современные программы способны за секунды написать текст, решить задачу, составить план или кратко пересказать сложный материал.

С одной стороны, такие инструменты открывают огромные возможности для обучения и профессиональной деятельности.

С другой — появляется риск, что люди начнут все чаще передавать технологиям задачи, которые раньше требовали самостоятельного мышления.

Если ученик получает готовый ответ, не пытаясь разобраться в решении, образовательная польза может оказаться значительно ниже.

Аналогичная ситуация возникает, когда человек постоянно пользуется автоматическими пересказами вместо чтения оригинальных материалов.

При этом сам по себе искусственный интеллект не обязательно ухудшает мышление. Многое зависит от того, используется ли он для обучения и проверки собственных идей или исключительно для получения готовых результатов.

Неужели человечество действительно становится глупее?

Несмотря на тревожные заголовки, ученые призывают различать снижение результатов отдельных тестов и общее падение человеческого интеллекта.

Международные исследования показывают, что в некоторых странах ухудшились навыки чтения, математического мышления и решения задач.

Однако это не означает, что все люди стали менее умными.

Более того, существуют государства, которым удалось сохранить высокие образовательные показатели или улучшить отдельные результаты.

Например, в исследовании PISA 2022 Япония, Южная Корея и Литва оказались среди образовательных систем, продемонстрировавших устойчивость к общему ухудшению результатов.

Человечество не обязательно становится глупее, но некоторые интеллектуальные навыки действительно демонстрируют тревожное ухудшение. Особенно это касается чтения, математического мышления и способности работать со сложной информацией.

Смартфоны, социальные сети и привычка постоянно переключать внимание рассматриваются как возможные причины происходящего. Однако пока ученые не могут назвать единственный фактор, который объяснял бы все изменения.

Главный вопрос заключается в том, как сохранить способность самостоятельно мыслить в мире, где технологии все чаще готовы делать это за нас.

Возможно, один из самых простых способов — регулярно читать длинные тексты, решать задачи без подсказок и хотя бы иногда откладывать смартфон, чтобы сосредоточиться на чем-то одном.