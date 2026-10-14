16-18 октября на Кипсале пройдет международная выставка Riga Furniture & Interior 2026, на которой можно будет ознакомиться с новейшими решениями латвийских производителей мебели и дизайнеров, опробовать многофункциональную мебель и открыть для себя работы латвийских художников в необычной обстановке. В программе также предусмотрена художественная экспозиция Artists Runway (около 200 работ), консультации дизайнеров интерьера и конференция, посвященная экспортным возможностям латвийских производителей мебели.

Мебель, которая подстраивается под жизнь, а не наоборот

На выставке Riga Furniture & Interior 2026 будут представлены решения с продуманным дизайном, способные сделать повседневную жизнь более комфортной. Кофейный столик может превратиться в обеденный стол, а модульный диван подстроится под особенности помещения. Такая мебель позволяет объединить в одном интерьере несколько функций, не теряя при этом эстетики и комфорта. Компания compact.lv представит трансформируемые столы итальянского бренда Altacom и трансформируемые кровати Clei, которые в повседневной жизни можно спрятать в шкафах. Латвийский производитель Aig Wood продемонстрирует мебель из шпона с модульной сборкой, а компания Urban Living предложит посетителям опробовать модульные диваны CozyPad из серии Innovation Living из различными конфигурациями.

Латвийский дизайн – от выразительных изделий из дерева до интерактивных решений

Латвийские производители мебели и дизайнеры продемонстрируют, как сочетание материалов, оригинальные детали и продуманные решения создают визуально выразительный и целостный облик помещения. Dizainakresli.lv представит изготовленные в Латвии стулья, столы и аксессуары для интерьера из шпона с плавными изогнутыми линиями, Katrina Design – индивидуальные столы и предметы интерьера, в которых сочетаются натуральные материалы, свет и интерактивные элементы, а Kanttari – мебель ручной работы, отличающуюся выразительной текстурой дерева и сочетанием контрастных материалов. В свою очередь, компании GRANITOPS и TIBI BOX продемонстрируют совместно разработанное решение для зоны гигиены рук, Olīve mēbeles – кухонную мебель, а INTEMA – матрасы и мягкую мебель для жилых помещений и сферы гостеприимства. Каждое из этих решений подтверждает, что функциональность можно сочетать с продуманной эстетикой и характерным визуалом.

Искусство выходит за пределы стен галерей

Уже третий год подряд посетителей выставки Riga Furniture & Interior будет радовать pop-up художественная выставка Artists Runway. На экспозиции площадью около 400 м² сойдутся творческие почерки 69 латвийских художников, которые представят не менее 200 произведений искусства. Сценография, созданная архитектором и соавтором проекта Андисом Алксниньшем, в этом году обретет новый облик: темные стены и продуманное освещение позволят выгодно подчеркнуть художественные работы. «Мы хотим сделать латвийское искусство более доступным для широкой аудитории. Посетители смогут не только посмотреть и приобрести произведения, но и познакомиться с художниками в ходе бесплатных экскурсий под руководством гида. В зоне Pietuvini mākslu, созданной в сотрудничестве с платформой Follow.Art, чипы NFC позволят с помощью смартфона узнать больше об авторах работ, просмотреть их портфолио и получить контактную информацию», – рассказывает автор идеи и организатор Artists Runway Илдзе Осе.

Консультации дизайнеров по обустройству красивых и удобных помещений

При планировании интерьера важны не только мебель и цвета, но и как помещение будет использоваться в повседневной жизни. Как гармонично сочетать материалы, выбрать оптимальную расстановку мебели и создать обстановку, отвечающую потребностям? Ответы на эти вопросы на выставке помогут найти члены Союза дизайнеров Латвии, предоставляя индивидуальные консультации по планированию помещений, расстановке мебели и выбору наиболее подходящих интерьерных решений.

Эти советы пригодятся как тем, кто хочет освежить интерьер своего дома, так и тем, кто планирует более масштабные изменения в частных или общественных помещениях. В свою очередь, на экспозициях можно будет лично ознакомиться с материалами, сравнить решения разных производителей и почерпнуть идеи для создания собственного интерьера. Это будет возможность совместить вдохновение с практическими подходами и найти соответствующие варианты.

Вызовы латвийских производителей мебели в сфере экспорта

Как привлечь зарубежных покупателей и укрепить конкурентоспособность латвийских производителей мебели? – на эти и другие актуальные для отрасли вопросы 16 октября в 11:00 будут искать ответы на конференции «Что формирует рынок мебели и как привлечь покупателя?». В рамках конференции в ходе трех тематических сессий будут рассмотрены актуальные вопросы рынка, возможности экспорта и опыт предпринимателей. С тенденциями европейского рынка мебели познакомит Alessandra Tracogna из CSIL Milano, о возможностях экспорта расскажет Наталья Юшкова из Латвийской торгово-промышленной палаты, а в практической части своим опытом поделятся представители компаний KORTE. LV, OEMFurniture, OEMProduction, LUWO, LĀMA и Zippy Vision. Конференция предназначена для производителей мебели, руководителей предприятий, специалистов по экспорту и продажам, дизайнеров и других профессионалов отрасли. Конференцию организует Ассоциация производителей мебели Латвии.

Riga Furniture & Interior 2026 – здесь начинается твой новый интерьер!

В течение трех дней – с 16 по 18 октября – посетители на Кипсале смогут ознакомиться с достижениями латвийских производителей мебели и дизайнеров, опробовать функциональные мебельные решения, открыть для себя искусство в необычной обстановке, получить консультации специалистов по интерьеру и узнать о развитии мебельной отрасли и возможностях экспорта. Подробнее: www.mebelesundizains.lv

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Время работы:

16 и 17 октября 10.00–18.00

18 октября 10.00–17.00