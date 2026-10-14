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Тревожные новости о звезде «Калины красной»: что случилось с Лидией Федосеевой-Шукшиной 0 454

Lifenews
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию: дочь рассказала о состоянии 88-летней актрисы.

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве из-за ухудшения работы сердца. У 88-летней актрисы появились сильная одышка и отеки, а затем ей стало трудно самостоятельно передвигаться. Врачи приняли решение поместить ее в реанимацию. О случившемся сообщила дочь знаменитой артистки Ольга Шукшина.

Самочувствие Лидии Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось дома. По информации издания The Voice, актриса начала испытывать серьезные трудности с дыханием, а появившиеся отеки свидетельствовали о возможных проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Когда артистке стало трудно ходить и она начала задыхаться, родственники вызвали скорую помощь по номеру 112.

Прибывшие медики осмотрели пациентку и приняли решение о немедленной госпитализации.

В московской больнице Федосееву-Шукшину перевели в отделение реанимации, где она находится под постоянным наблюдением врачей.

По опубликованной информации, у актрисы диагностирована сердечная недостаточность, а ее состояние оценивается как средней тяжести.

Дочь подтвердила госпитализацию

Ольга Шукшина сообщила журналистам, что причиной госпитализации матери стало ухудшение состояния сердца.

«Маму госпитализировали, было ухудшение с сердцем, вызвали скорую. В больнице она второй день и пока остается там», — приводит ее слова издание.

Таким образом, родственники подтвердили, что актриса продолжает находиться в медицинском учреждении.

О сроках возможной выписки пока не сообщается.

В последние годы актриса неоднократно попадала в больницу

Проблемы со здоровьем преследуют Лидию Федосееву-Шукшину уже несколько лет.

В конце мая 2023 года она перенесла инсульт, после которого ей потребовалось восстановление.

В октябре 2025 года артистке провели стентирование — вмешательство, направленное на восстановление кровотока в суженных коронарных артериях.

В сентябре 2026 года Федосеева-Шукшина вновь оказалась в больнице после бытового происшествия: во сне она упала с кровати и ударилась головой.

Нынешняя госпитализация связана с сердечной недостаточностью, которая требует медицинского наблюдения и лечения.

Более 90 ролей и фильмы, ставшие классикой

Лидия Федосеева-Шукшина — одна из известных актрис советского и российского кинематографа.

За свою продолжительную творческую карьеру она сыграла более 90 ролей.

Зрителям артистка знакома по фильмам «Два капитана», «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Хождение по мукам», «Вам и не снилось…», «Крейцерова соната» и «Виват, гардемарины!».

Особое место в ее творческой биографии занимают картины «Калина красная» и «Печки-лавочки», в которых она снималась вместе со своим супругом, писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным.

Их творческий и семейный союз стал одной из наиболее известных страниц истории советского кино.

Семья актрисы

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери.

Старшая, Анастасия Воронина-Франсишку, родилась в браке с актером Вячеславом Ворониным. По данным The Voice, она живет в египетской Хургаде вместе с дочерью и внуком.

От брака с Василием Шукшиным у артистки родились две дочери — Мария и Ольга.

Впоследствии актриса была замужем за режиссером Михаилом Аграновичем и польским художником Мареком Межеевским.

В 2018 году Федосеева-Шукшина заключила брак с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. В сентябре 2021 года супруги официально развелись.

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#медицина #семья #творчество #кинематограф #сердце #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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