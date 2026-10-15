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77-летняя Пугачева вышла на прогулку в коротком белом платье и вновь привлекла внимание 1 597

Lifenews
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева

77-летняя Алла Пугачева вновь привлекла внимание поклонников. Певицу заметили на прогулке в кипрском Лимасоле, где она живет вместе с семьей. Новые фотографии Примадонны появились в социальных сетях и вызвали оживленную реакцию пользователей.

На опубликованных кадрах Алла Борисовна запечатлена во время прогулки в компании женщины. Для выхода певица выбрала короткое белое летнее платье, дополнив образ аккуратной укладкой и макияжем.

Несмотря на середину октября, теплая погода на Кипре позволяет по-прежнему носить легкую одежду.

В Лимасоле, где проживает немало выходцев из России, певицу время от времени узнают на улицах. Некоторые прохожие просят ее сфотографироваться вместе, другие снимают издалека.

Поклонники артистки тепло встретили новые снимки.

«Долгих лет вам, любимая Алла Борисовна», «Прекрасно выглядит! Очень рада ее видеть», — написали пользователи.

pugacheva61.jpg

Instagram.

Однако не все одобрили повышенное внимание к частной жизни певицы. Некоторые комментаторы задались вопросом, почему даже обычная прогулка Пугачевой неизменно становится поводом для публикаций.

«Неужели эта женщина не может просто выйти на прогулку, чтобы это тут же не стало достоянием общественности?» — возмутилась одна из поклонниц.

Как сообщал bb.lv, незадолго до этого в социальных сетях появились другие фотографии Пугачевой, сделанные во время прогулки с ее супругом Максимом Галкиным.

Судя по новым кадрам, певица продолжает вести привычную жизнь на Кипре, а ее редкие появления на публике по-прежнему вызывают интерес поклонников.

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#Алла Пугачева #Кипр #социальные сети #знаменитости #прогулка
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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