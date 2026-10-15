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Не ешьте это, когда лечитесь. Этот продукт делает антибиотики суперопасными 0 92

Lifenews
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сахар

Антибиотики продолжают пугать человечество. Мы уже слышали, что скоро они перестанут лечить — бактерии становятся к ним устойчивы, что они убивают и полезную флору, помогая развитию дисбактериоза. И вот найдена новая и массовая напасть, связанная с ними.

Не поверить в неё трудно, ведь исследование только что опубликовано в одном из самых авторитетных научных журналов мира — в Nature.

В чем суть открытия?

Оказывается, если во время лечения антибиотиками вы едите сахар или сладкое, это приносит вам особый вред. К такому выводу пришли американские ученые, проведя очень тщательное исследование.

Антибиотики — мощное оружие против болезней, но, как мы знаем, они уничтожают не только врагов, но и полезную микрофлору. Это снижает разнообразие бактерий в кишечнике (это называют биоразнообразием). Причем, по злой иронии судьбы, плохих микробов при этом становится больше, а хороших — меньше. А если человек во время лечения ест много сладкого, то этот дисбаланс существенно усиливается, и это наносит серьезный урон организму.

Вот конкретные данные, выявленные учеными: каждые дополнительные 100 граммов сахара, съеденные за двое суток до антибиотикотерапии и во время ее, снижают разнообразие полезных бактерий еще на 21%. Это совсем небольшая и даже привычная доза для людей: дневная норма потребления сахара, по рекомендации ВОЗ, составляет 50 г/день, но большинство ее легко превышает.

«Гламурный» энтерококк

Главная угроза заключается в том, что освободившееся место бактерий, убитых в кишечнике антибиотиками, занимают обычно патогенные микроорганизмы. В частности, сахар провоцирует бурный рост бактерии с милым названием фекальный энтерококк (энтерококк фэциум или Enterococcus faecium). Этот «гламурный» микроб вызывает тяжелые инфекции, которые крайне трудно поддаются лечению.

Все это ученые обнаружили, изучая 173 пациентов, которых готовили к пересадке костного мозга. Из-за ослабления иммунитета баланс микрофлоры в кишечнике таких людей — вопрос жизни и смерти. Повреждение микробиома у них напрямую связано с высокими рисками осложнений и повышенной смертностью. Поэтому их детально обследовали и одновременно наблюдали изменения в организме. Все время терапии антибиотиками они получали стандартный рацион с определенным количеством сахара. И чем его было больше, тем больше в кишечнике становилось и его любителей — фекальных энтерококков. Образно говоря, на сахарах они росли как на дрожжах, пока полезные микробы подавлялись антибиотиками.

*к 3-му дню популяция опасных энтерококков в кишечнике выросла в 16,3 раза;

*а к 6-му дню их стало больше в 33,4 раза!

Почему это важно и что делать нам — обычным людям?

Главный вывод ученых понятен и однозначен: временный отказ от сахара и других быстрых углеводов — это простой, безопасный и доступный каждому способ защитить себя во время терапии антибиотиками.

Поэтому, если вам назначили курс таких препаратов, постарайтесь исключить из рациона сладости на время лечения и в течение некоторого времени после него. Это поможет вашей пищеварительной системе быстрее восстановиться и не даст фекальным энтерококкам захватить контроль над кишечником.

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#сахар #лечение #антибиотики #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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