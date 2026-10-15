Вам не хватает слов, чтобы выразить чувства? Загляните вместе с нами в словарь немецкого. Или японского. Вы удивитесь точности некоторых терминов!

Дракенфуттер Значение слова: подарок провинившегося мужа. Язык: немецкий.

Das Drachenfutter буквально — «корм дракона». Это подарок, призванный задобрить оскорбленную в лучших чувствах половину. Что-то небольшое: конфеты, букет цветов, что можно купить в ночном магазине по дороге, если немного задержался в баре с друзьями.

Удивительно, что слово возникло именно в немецком. Ведь не только немецкие мужья в определенных ситуациях бывают виноваты перед своими женами. (Да что там говорить, иногда и жены бывают виноваты перед своими мужьями!) Однако почему-то именно у жителей Германии появилась необходимость в определенной традиции. То ли немецкие мужчины слишком совестливые, то ли гнев немецких женщин слишком страшен.

Ich muss in den Späti gehen und meiner Frau etwas Drachenfutter kaufen. — Я должен пойти в ночной магазин и купить для своей жены драконьего корма.

Баккушан Значение слова: женщина, которая сзади выглядит лучше, чем спереди. Язык: японский.

Вот он, мужчина мечты, нагоняет, с улыбкой заглядывает в лицо и тут же с огромным интересом смотрит в небо, а затем и вовсе останавливается, предоставляя вам возможность гордо удалиться. Вы для него оказались баккушан. От японского バックシャン — «красива со спины».

Мюотяхяпея Значение слова: кто-то сделал что-то глупое, а стыдно почему-то вам. Язык: финский.

Финское слово myötähäpeä на русский не переводится, но, возможно, вы знаете этот термин через английское spanish shame («испанский стыд»). В испанском это звучит так: vergüenza ajena. А в немецком — fremdschämen. И, кстати, фраза «испанский стыд» нет-нет да в русском сленге уже звучит. Теперь вы знаете, откуда она взялась.

Психологи утверждают, что чувство стыда за других возникает, когда человек признает себя частью той группы, которая совершила неблаговидный поступок. Если на банкете ваш приятель напился и танцует на столе, окружающим будет смешно, а вам, скорее всего, не очень. У финнов häpeä — это «стыд», «срам», а myötä — «общий». Сейчас слово myötähäpeä почти вышло из употребления и миллениалы его, скорее всего, не знают, не говоря уже о поколении Z. А жаль. Ведь порядочность и ответственность за других — полезные качества.

Икцуарпок Значение слова: растущее возбуждение, которое вы испытываете в ожидании какого-то человека или события. Язык: иннуитов.

Каждый из нас испытывал это чувство. Вот вы ждете гостей, а они запаздывают. Или не запаздывают, но вы все равно очень ждете, и нервы уже ни к черту, и остается только бегать то к окну (ну где же, наконец), то к двери (а вдруг звонок сломался?), то к телефону (наверняка звук выключен!). Вот это ожидание описано одним словом в языке иннуитов — Iktsuarpok. Только ждали они скорее не гостей, а отцов и мужей — охотников.

Мамихлапинатапай Значение слова: взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым. Язык: индейцев яганов.

Mamihlapinatapai — слово индейцев яганов с архипелага Огненная Земля. Искусство, кино, музыка, поэзия и литература были очарованы романтизмом, явно скрытым в этом слове, и его способностью кратко отражать сложные человеческие чувства.

В 1994 году Книга рекордов Гиннесса включила «мамихлапинатапай» как самое емкое слово в мире. Возможно, это два вождя, жаждущие мира между своими племенами, но не желающие сделать первый шаг. Или двое влюбленных, желающих сблизиться, но робеющих. К сожалению, сейчас на языке яганов никто не говорит. В 2022 году умерла последняя носительница яганского языка Кристина Кальдерон.