Андрей Губин рассказал о вредном совете, который ему в свое время дала Алла Пугачева. Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» опробовал его на себе и разочаровался.

«Пугачева говорит: "Я иногда сочиняла под рюмочку".

Я думаю, прислушаемся к совету старшего поколения. Сел за фортепиано, налил 50 граммов водки, долбанул. Начал играть — ничего не сочиняется.

Я думаю: "Нет, ну путь не для меня". Потому что лично я, когда выпиваю, то упрощаюсь. Я становлюсь простой, добрый», - заявил музыкант журналистам.

По словам Губина, в его случае алкоголь не способствует творчеству. Он уверен, что для сочинения стихов и музыки нужен ясный ум.

«Я под алкоголем не написал ни строчки. А ежедневное принятие алкоголя, конечно, вредит творчеству. Творчество — это душа, а алкоголь ее прибивает», - считает Губин.

Ранее 52-летний музыкант рассказал о своем распорядке дня. Он ежедневно сочиняет музыку.

«Я с утра просыпаюсь, тренировка час, а потом пишу с утра до ночи», - рассказывал Андрей в программе «Ты не поверишь!»

По словам артиста, он живет очень скромно. Сейчас доходы Губина составляют в основном авторские отчисления от старых песен, поэтому он старается экономить каждую копейку и сокращает расходы. Музыкант передвигается по Москве на метро или на велосипеде, ест в ресторанах быстрого питания.

Возвращаться на сцену артист не собирается: он недоволен своим внешним видом и жалуется на постоянное недомогание. Врачи еще в нулевых диагностировали у него левостороннюю прозопалгию лица, вызывающую мучительные боли в висках, скулах, носу и челюсти. Беспокоит артиста и сердце, которое, по его словам, «бьется с перебоями».

«Это позор в таком виде выходить, в таком виде работать. Такая работа не оживит. На сцену не пойду. Я хромой, горбатый человек», - жаловался музыкант в интервью Ксении Собчак.