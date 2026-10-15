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В Москве открыли памятник латышу, назвав его отечественной легендой 0 1275

Lifenews
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: памятник Марису Лиепе

В Брюсовом переулке столицы РФ появилась скульптурная композиция к 90-летию танцовщика Мариса Лиепы. Артист изображён после спектакля в костюме Красса из «Спартака».

Открытие состоялось в год 90-летия танцовщика, народного артиста СССР и лауреата Ленинской премии. Юбилей со дня его рождения отмечался 27 июля. На церемонию пришли дети артиста Андрис и Илзе Лиепа.

Автор работы — Александр Рукавишников. Рукавишников изобразил Лиепу в полный рост, в костюме римского полководца Красса из балета Арама Хачатуряна «Спартак». При этом скульптор выбрал момент отдыха после спектакля.

Композиция переносит зрителя в театральную гримёрную: рядом с артистом находятся две маленькие балерины с корзиной роз. В работе использованы бронза, гранит и сталь, напоминающая о театральных зеркалах. На стальной доске — надпись «Марис Лиепа — легенда отечественного балета».

Для семьи Лиепы существенным оказался именно спокойный, человеческий характер композиции. Илзе Лиепа рассказывала, что отец запечатлён словно только что вышедшим со сцены: он остаётся в костюме своей знаменитой роли, но выглядит мягким и расслабленным, наблюдая за девочками с цветами.

Ранее памятник Марису Лиепе открыли в Риге

5 сентября 2013 года памятник открыли у городского канала, рядом с мостиком между Латвийской национальной оперой и Латвийским университетом.

В августе 2024 года столичные националисты и общество «Центр публичной памяти» предложили демонтировать ряд памятников и памятных объектов, в том числе памятник Лиепе. Среди аргументов были связь образа артиста с Большим театром в Москве и претензии к художественному решению скульптуры.

Тогда памятник устоял.

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#Латвия #Москва #искусство #культура #балет
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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