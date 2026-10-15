В октябре 2017 года многие были шокированы — ушел из жизни Дмитрий Марьянов. Звезде фильма «Выше Радуги» было всего 47 лет.

Первоначальная версия была не криминальной — актеру стало плохо на даче у друзей, его не успели доставить в больницу, и он умер от оторвавшегося тромба.

Но уже на следующей день появилось уголовное дело, а позже стали известны и другие подробности — Марьянов лечился от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, сотрудники которого не сразу вызвали «скорую». Суды в итоге затянулись на несколько лет, как и дележ наследства актера.

Никаких медных труб

В 1986 году зрители в СССР увидели телефильм «Выше Радуги», сюжет которого был вполне обычным для спортивных драм, хотя и с некоторым оттенком фантастичности.

Школьник Алик Радуга получил от волшебницы суперспособность и начал лучше всех прыгать в высоту, а взамен пообещал никогда не врать. Он нарушил это обещание ради подруги (её сыграла юная Катя Парфенова), способность пропала, но Алик с помощью упорных тренировок смог стать чемпионом по-честному.

В общем, этот фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича могла бы пройти незамеченной, если бы не три обстоятельства — песни композитора Юрия Чернавского и поэта Леонида Дербенева, необычный вокал начинающего певца Владимира Преснякова-младшего и необычная внешность исполнителя главной роли, 16-летнего актера Дмитрия Марьянова.

Впрочем, зрители в подробности кинопроизводства не углублялись, поэтому все лавры от успеха картины достались именно Марьянову. Мало кого интересовало, что даже голос Радуги был не его — озвучивал этого персонажа Дмитрий Харатьян. Но справедливости ради Марьянов своё испытание медными трубами выдержал с честью. Успел сняться у Эльдара Рязанова в драме «Дорогая Елена Сергеевна», отслужил два года в армии, где организовал команду КВН и театральный кружок. А после демобилизации поступил в Щукинское училище, затем был принят в труппу «Ленкома», где десять лет был, по его словам, «вечным студентом». Но потом ушел — и работал в антрепризах, что его вполне устраивало.

Суды за наследство

Конечно, больше ролей, подобных роли Алика Радуги, в биографии Марьянова не случилось, но он оставался востребованным артистом, хотя чаще всего появлялся в фильмах и сериалах на втором плане. Впрочем, фильмография у него была достаточно насыщенной, как и личная жизнь.

Ещё в 1990-е он жил в фактическом браке с манекенщицей Ольгой Аносовой, у них родился сын Даниил. Затем был ещё один гражданский союз с фигуристкой Ириной Лобачёвой. И лишь в 2015 году Марьянов заключил официальный брак — с психологом Ксенией Бик. Он говорил, что дочь Бик — его, но насколько это правда, неизвестно.

Марьянов рассказывал в интервью, что после знакомства с Бик он покончил с алкогольной зависимостью, но, видимо, лукавил — или же не говорил всей правды. В итоге он и оказался в том октябре в реабилитационном центре в подмосковной Лобне, где и разыгралась трагедия.

Следствие по делу шло около 4 лет; директора центра Оксану Богданову обвинили по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»; ей грозило до 6 лет тюрьмы. Но за эти годы она успела выйти замуж, родить ребенка, снова забеременеть... В 2021-м ей присудили три года условно. Ещё она должна была выплатить миллион рублей компенсации сыну актера Даниилу.

Одновременно с расследованием уголовного дела шли суды по поводу наследства Марьянова. Основная борьба развернулась за трехкомнатную квартиру в Москве — в итоге суд разделил её между Даниилом и отцом Дмитрия Марьянова. Ксении Бик досталась однокомнатная квартира, мотоцикл и денежная компенсация.

Даниил получил режиссерское образование в Московском институте культуры; он говорил, что мечтает снять фильм об отце. Ксения Бик через несколько лет вышла замуж и об умершем муже вспоминает редко — во всяком случае, публично.