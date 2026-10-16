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Борющийся с онкологией Отар Кушанашвили раскрыл реальное положение дел 0 389

Lifenews
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отар Кушанашвили

Отар Кушанавшили назвал имена звёзд, которые помогли ему лечить рак.

Два года назад Отар Кушанавшили впервые рассказал, что столкнулся с онкологическим диагнозом. Ему поставили рак кишечника IV стадии с метастазами.

В итоге Отару пришлось пережить несколько операций, а также он пережил клиническую смерть два раза, проходил курсы химиотерапии. Прогнозы были разными, но, кажется, ситуация со здоровьем у Кушанавшили стабилизировалась. Об этом Отар рассказал сам, сообщив, как он чувствует себя спустя два года после начала лечения.

"Прошло два года, как я вышел из Центра им. Блохина (НИИ онкологии- прим.ред.). Два года мне отмерили для того, чтобы сверить час, насколько я здоров. Я проделал огромный путь с помощью очень хороших людей, которые меня окружают: Коли Баскова, Валерия Меладзе, Максима Фадеева ... Я проделал огромный путь и не намерен проиграть в этой схватке ещё три года с помощью процедур, которые корректируют течение болезни, а она, к сожалению, возвратна. Но в моем случае этот номер не пройдёт, как вы понимаете. Я заинтересован только в сокрушительной победе, поэтому готов ещё три года терпеть процедуры», - рассказал Кушанавшили.

Кстати, все эти годы рядом с Кушанашвили была его жена, которая поддерживала Отара и до сих пор остаётся с ним. С Ольгой Фроловой они вместе уже почти 20 лет.

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#звезды #борьба #онкология #поддержка #лечение #семейные отношения #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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