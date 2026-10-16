20 октября осенняя сессия Рижской недели моды начнётся с особого модного события на яхтенной пристани ExPorto, где 100-метровый деревянный пирс, панорама Даугавы и свет заката создадут необычную сцену для коллекций дизайнеров из трёх стран.

Этой осенью мода выйдет за пределы привычных пространств, предназначенных для показов, чтобы встретиться с водной стихией, ритмом города и вечерним светом. Деревянный пирс яхтенной пристани ExPorto превратится в впечатляющий подиум, фоном для которого станет живописная панорама Даугавы, придающая показам особую атмосферу. В этом пространстве современный дизайн, творчество и международная культура моды объединятся в одном событии, открывающем пятидневную программу.

В рамках открытия свои коллекции представят дизайнеры из Латвии, Великобритании и Италии, предоставив зрителям возможность познакомиться с различными авторскими стилями и многообразием современной моды.

Латвийский дизайнер нового поколения Катрина Ермановича дебютирует на Рижской неделе моды с коллекцией “Потерянное во времени”, которая уже получила признание на показе мод Латвийской художественной академии в 2026 году. Её участие знаменует появление новых имён в латвийской модной индустрии и подтверждает творческий потенциал молодого поколения дизайнеров.

Бренд Szczygiel, представляющий Великобританию и Польшу, уже знаком аудитории Рижской недели моды. Его коллекции неоднократно получали признание благодаря концептуальному подходу и устойчивому дизайну.

Итальянский бренд Dekel представит латвийской аудитории свою новейшую коллекцию, дебютировав как на открывающем показе, так и на показе 21 октября в комплексе Zunda Towers.

Участие дизайнеров из трех стран в вечере открытия отражает многообразие мира моды и международное сотрудничество, одновременно привлекая внимание к новому поколению дизайнеров и будущим направлениям развития индустрии. Различные творческие подходы объединятся на одном подиуме, создавая диалог между культурами, эстетическими направлениями и современными идеями.

После модного показа вечер продолжится торжественным ужином в ресторане Shiyuzu и вечеринкой в Icon Bar. Гости смогут насладиться не только модным событием, но и атмосферой вечера, общением и праздничной программой, объединяющей представителей творческих индустрий и поклонников моды. Для посещения ужина в ресторане Shiyuzu необходимо заранее забронировать столик.