Дыхательные упражнения могут помочь при бессоннице, если засыпанию мешают навязчивые мысли и напряжение. Об этом рассказала психолог Анастасия Процветова.

По ее словам, человек может чувствовать усталость, ложиться в постель, но не засыпать, потому что мозг продолжает работать, а тело остается напряженным. В связи с этим специалист выделила три вида возбуждения, которые мешают сну.

При эмоциональном напряжении она посоветовала пять минут дышать спокойно, делая выдох немного длиннее вдоха.

При когнитивной перегрузке, когда сознание прокручивает разговоры и планы, стоит выписать незавершенные дела и указать, когда к ним вернуться. Это позволит перенести цели из головы на бумагу.

Если мышцы не расслабляются, Процветова предложила сначала сильно напрячь их на несколько секунд, а затем отпустить.

Психолог также напомнила о физиологических потребностях, среди которых прохладная спальня, приглушенный свет. Можно принять теплую ванну или употребить напиток без кофеина и алкоголя перед сном. Телефон необходимо отложить, поскольку он мешает заснуть.