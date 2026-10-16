В финском городе Рованиеми музей современного искусства пополнился необычным экспонатом — настоящим человеческим ухом, выглядывающим из стены. Посетителям предлагают подойти к нему и поделиться своими секретами, прочитать стихотворение или даже спеть песню. Самое удивительное, что ухо действительно слушает: за стеной находится живой человек.

Необычная работа называется Kuiskaus, что в переводе с финского означает «Шёпот». Её автор — художница Иири Потери, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

На первый взгляд инсталляция выглядит почти сюрреалистично: из небольшого отверстия в музейной стене выступает человеческое ухо. Никакого манекена или искусственной модели — это ухо самой художницы либо другого человека, участвующего в представлении.

Ухо, которое умеет хранить секреты

Главная особенность произведения заключается в том, что посетитель может не просто рассмотреть экспонат, но и вступить с ним в своеобразный диалог.

За перегородкой находится художница или другой исполнитель, который подставляет ухо к отверстию и слушает всё, что ему говорят.

Посетители реагируют по-разному. Одни решаются поделиться личными переживаниями и тайнами, другие читают стихи, поют песни или обращаются к невидимому собеседнику на разных языках.

В результате привычное посещение музея превращается в необычный опыт общения с человеком, лица которого посетитель не видит.

Искусство, в котором главное — не смотреть, а говорить

Инсталляция отличается от традиционных музейных экспонатов тем, что её смысл раскрывается только при участии зрителя.

Обычно посетители приходят в музей, чтобы рассматривать картины, скульптуры и другие произведения искусства. Здесь же им предлагают самим стать участниками художественного действия.

Отсутствие зрительного контакта создаёт особую атмосферу. Человек обращается не к знакомому собеседнику, а к уху, появляющемуся из стены.

Такой необычный формат позволяет по-новому взглянуть на доверие, внимание и потребность человека быть услышанным.

Необычный подарок к 40-летию музея

Работу Иири Потери приобрёл фонд Йенни и Антти Вихури, поддерживающий искусство и культуру Финляндии.

Инсталляция вошла в коллекцию Художественного музея Рованиеми и была представлена в рамках празднования его 40-летия.

Таким образом, в финском музее появился экспонат, который не только можно рассматривать, но и которому можно доверить свои мысли. А главное — в отличие от большинства произведений искусства, он действительно способен услышать посетителя.