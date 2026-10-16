Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В финском музее появилось человеческое ухо, которому можно рассказать свои самые сокровенные тайны 0 33

Lifenews
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В финском городе Рованиеми музей современного искусства пополнился необычным экспонатом — настоящим человеческим ухом, выглядывающим из стены.
ФОТО: BB.LV/AI

В финском городе Рованиеми музей современного искусства пополнился необычным экспонатом — настоящим человеческим ухом, выглядывающим из стены. Посетителям предлагают подойти к нему и поделиться своими секретами, прочитать стихотворение или даже спеть песню. Самое удивительное, что ухо действительно слушает: за стеной находится живой человек.

Необычная работа называется Kuiskaus, что в переводе с финского означает «Шёпот». Её автор — художница Иири Потери, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

На первый взгляд инсталляция выглядит почти сюрреалистично: из небольшого отверстия в музейной стене выступает человеческое ухо. Никакого манекена или искусственной модели — это ухо самой художницы либо другого человека, участвующего в представлении.

Ухо, которое умеет хранить секреты

Главная особенность произведения заключается в том, что посетитель может не просто рассмотреть экспонат, но и вступить с ним в своеобразный диалог.

За перегородкой находится художница или другой исполнитель, который подставляет ухо к отверстию и слушает всё, что ему говорят.

Посетители реагируют по-разному. Одни решаются поделиться личными переживаниями и тайнами, другие читают стихи, поют песни или обращаются к невидимому собеседнику на разных языках.

В результате привычное посещение музея превращается в необычный опыт общения с человеком, лица которого посетитель не видит.

Искусство, в котором главное — не смотреть, а говорить

Инсталляция отличается от традиционных музейных экспонатов тем, что её смысл раскрывается только при участии зрителя.

Обычно посетители приходят в музей, чтобы рассматривать картины, скульптуры и другие произведения искусства. Здесь же им предлагают самим стать участниками художественного действия.

Отсутствие зрительного контакта создаёт особую атмосферу. Человек обращается не к знакомому собеседнику, а к уху, появляющемуся из стены.

Такой необычный формат позволяет по-новому взглянуть на доверие, внимание и потребность человека быть услышанным.

Необычный подарок к 40-летию музея

Работу Иири Потери приобрёл фонд Йенни и Антти Вихури, поддерживающий искусство и культуру Финляндии.

Инсталляция вошла в коллекцию Художественного музея Рованиеми и была представлена в рамках празднования его 40-летия.

Таким образом, в финском музее появился экспонат, который не только можно рассматривать, но и которому можно доверить свои мысли. А главное — в отличие от большинства произведений искусства, он действительно способен услышать посетителя.

×
#Финляндия #искусство #культура #музеи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дмитрий Марьянов
Изображение к статье: Андрей Губин
Изображение к статье: Усик на ринге
Изображение к статье: памятник Марису Лиепе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Насилие в школе
Наша Латвия
Изображение к статье: Домашние питомцы
В мире животных
Изображение к статье: Сигареты
В мире
2
Изображение к статье: Трамп, Зеленский и Путин
В мире
Изображение к статье: Илон Маск представил новое поколение Tesla Roadster.
Техно
Изображение к статье: Беженцы
В мире
1
Изображение к статье: Насилие в школе
Наша Латвия
Изображение к статье: Домашние питомцы
В мире животных
Изображение к статье: Сигареты
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео