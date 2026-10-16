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В Шотландии 7 месяцев ловили одного зверя, потратив 150 000 фунтов. Зачем? 0 304

Lifenews
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горностай

На отдаленном шотландском острове Раузи, входящем в состав Оркнейского архипелага, завершилась необычная экологическая операция. Специалисты и волонтеры 7 месяцев разыскивали единственного бродячего горностая, затратив на его поимку 150 000 фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Защита фауны Оркнейских островов

Первые сообщения о появлении чужака поступили от жителей еще в апреле. Экологи предполагают, что зверь самостоятельно приплыл на Раузи с соседних островов архипелага. Появление этого хищника вызвало серьезные опасения у экологов, так как горностаи охотятся на местную оркнейскую полевку и разоряют гнезда редких сов.

Для поимки опасного незваного гостя специалисты проекта по сохранению дикой природы Оркнейских островов использовали обученных поисковых собак, камеры с искусственным интеллектом и сеть специального оборудования. Хищник скрывался на территории в 4500 гектаров, покрытой плотными вересковыми пустошами. В середине октября звероловы наконец поймали самца возле озера Лумачун.

Программа по борьбе с инвазивным видом

Участники операции подтверждают, что горностай находился на острове в одиночестве и не успел оставить потомство. Специалист по охране природы Элис Хед-Рэпсон и местный житель Иэн Баркер отметили высокую слаженность работы команды. Поисковые отряды обследовали всю территорию острова и сумели обезопасить местную фауну.

Горностаи обитают на материковой части Великобритании, но на Оркнейских островах они появились только в 2010 году и стали опасным инвазивным видом. За эти годы экологи и волонтеры ликвидировали более 9100 особей.

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#экология #инвазивные виды #защита животных
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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