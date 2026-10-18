Мужчины обошли женщин по расходам на ботокс, и разница в стоимости процедур продолжает увеличиваться, пишет Wall Street Journal (WSJ).

«Мужчинам обычно требуется больше единиц ботокса или любого другого нейротоксина, поскольку площадь обрабатываемой поверхности у них больше, а мышцы лба сильнее», — рассказала Эрика Шейн, старший вице-президент по направлению эстетической медицины в аналитической компании Guidepoint Qsight.

Согласно отчету Guidepoint Qsight, специализирующейся на сборе данных о рынке эстетической медицины, в третьем квартале 2026 года мужчины в США тратили на ботокс в среднем $529 за визит — это самый высокий показатель за последние пять лет. У женщин средние расходы на процедуру составили $455.

В отчете не уточняется, в какие именно зоны мужчины делали инъекции. В 2022 году они платили за инъекции на 19,6% больше женщин. В последующие годы разница сокращалась, но недавно вновь начала расти.

По словам Шейн, мужчины и женщины обращаются за инъекциями примерно раз в четыре месяца. При этом мужчины все активнее интересуются эстетической медициной: помимо ботокса, они делают пересадку волос и процедуры по коррекции фигуры.

Чаще всего к таким процедурам прибегают представители поколения X и миллениалы, отмечает WSJ.