Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мужчины в США опередили женщин по расходам на ботокс 0 78

Lifenews
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ботокс

Мужчины обошли женщин по расходам на ботокс, и разница в стоимости процедур продолжает увеличиваться, пишет Wall Street Journal (WSJ).

«Мужчинам обычно требуется больше единиц ботокса или любого другого нейротоксина, поскольку площадь обрабатываемой поверхности у них больше, а мышцы лба сильнее», — рассказала Эрика Шейн, старший вице-президент по направлению эстетической медицины в аналитической компании Guidepoint Qsight.

Согласно отчету Guidepoint Qsight, специализирующейся на сборе данных о рынке эстетической медицины, в третьем квартале 2026 года мужчины в США тратили на ботокс в среднем $529 за визит — это самый высокий показатель за последние пять лет. У женщин средние расходы на процедуру составили $455.

В отчете не уточняется, в какие именно зоны мужчины делали инъекции. В 2022 году они платили за инъекции на 19,6% больше женщин. В последующие годы разница сокращалась, но недавно вновь начала расти.

По словам Шейн, мужчины и женщины обращаются за инъекциями примерно раз в четыре месяца. При этом мужчины все активнее интересуются эстетической медициной: помимо ботокса, они делают пересадку волос и процедуры по коррекции фигуры.

Чаще всего к таким процедурам прибегают представители поколения X и миллениалы, отмечает WSJ.

×
#США #рынок #тенденции #женщины #расходы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: долгожители
Изображение к статье: Сон
Изображение к статье: Усик на ринге
Изображение к статье: Отар Кушанашвили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мобиьный телефон
Дом и сад
Изображение к статье: Цены на жилье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вагоны
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Спрос на мебель
Наша Латвия
Изображение к статье: Непал
В мире
2
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
1
Изображение к статье: Мобиьный телефон
Дом и сад
Изображение к статье: Цены на жилье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вагоны
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео