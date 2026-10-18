Многие уверены, что заметное снижение физических возможностей начинается ближе к пенсии. Однако результаты масштабного шведского исследования заставляют взглянуть на старение иначе.

Оказывается, организм начинает постепенно терять силу и выносливость уже после 35 лет — даже у тех, кто регулярно занимается спортом.

К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Швеции, которые на протяжении 47 лет наблюдали за изменениями физических возможностей человека. Результаты исследования опубликованы научным порталом ScienceDaily.

В исследовании приняли участие 427 мужчин и женщин, родившихся в 1958 году. Наблюдения начались, когда участникам было по 16 лет, и продолжались до достижения ими 63-летнего возраста.

В отличие от многих других исследований, в которых сравнивают физическую форму молодых и пожилых людей, шведские специалисты десятилетиями следили за одними и теми же участниками. Это позволило проследить, как меняются возможности организма с возрастом.

Когда человек находится на пике формы?

Исследователи оценивали несколько ключевых показателей: аэробную выносливость, мышечную выносливость и мышечную силу.

Выяснилось, что наилучшие показатели аэробной подготовки и мышечной выносливости у большинства людей наблюдаются в возрасте от 26 до 36 лет.

После этого начинается постепенный спад. Причем некоторые физические способности, например взрывная мышечная сила, необходимая для прыжков и резких движений, достигают максимума еще раньше.

Ученые установили, что примерно с 35 лет снижение физических возможностей становится заметной тенденцией, а с возрастом этот процесс ускоряется.

Сколько силы мы теряем с годами?

Результаты оказались весьма показательными.

К 63 годам физические показатели участников исследования в среднем снижались на 30–48% по сравнению с их максимальными значениями.

Такая закономерность наблюдалась как у мужчин, так и у женщин.

При этом даже регулярные тренировки не могли полностью остановить возрастные изменения. У людей, которые на протяжении жизни занимались спортом, физические возможности также постепенно снижались.

Однако это вовсе не означает, что физическая активность бесполезна.

Есть и хорошая новость: начать заниматься спортом никогда не поздно

Одним из наиболее обнадеживающих результатов исследования стало открытие, что улучшить физическую форму можно даже в зрелом возрасте.

Участники, которые начинали регулярно заниматься физической активностью уже во взрослой жизни, демонстрировали улучшение физических показателей примерно на 5–10%.

При этом люди, привыкшие к активному образу жизни еще в подростковом возрасте, как правило, сохраняли более высокие показатели силы и выносливости на протяжении последующих десятилетий.

По словам ведущего автора исследования Марии Вестерсталь, преподавателя кафедры лабораторной медицины Каролинского института, физическая активность способна замедлить возрастное снижение работоспособности, хотя полностью остановить этот процесс невозможно.

Ученые намерены продолжить исследования, чтобы выяснить, какие биологические механизмы определяют пик физических возможностей человека и почему регулярные нагрузки помогают дольше сохранять хорошую форму.

Главный вывод исследования прост: после 35 лет организм действительно начинает постепенно терять физические возможности, но скорость этих изменений во многом зависит от образа жизни. И даже если лучшие спортивные показатели остались в прошлом, движение по-прежнему помогает оставаться сильнее и выносливее.