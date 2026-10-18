Последние 11 лет жизни боксер Денис Бойцов не мог говорить и объяснялся с близкими жестами. Об этом рассказал брат спортсмена Максим Бойцов после известия о смерти боксера в возрасте 40 лет.

"Он только кивал головой «да» и «нет». Но все понимал. Десять лет я за ним ухаживал. Но не получилось", — сообщил Максим Бойцов.

Как все случилось?

Отец боксера рассказал, что несчастье произошло в квартире. Супруга Бойцова, покормив мужа, попробовала перевернуть его на бок — и в этот момент у него внезапно начались конвульсии. Мужчина покрылся синевой, а жизнь оборвалась буквально за считаные минуты, около трех - оторвался тромб. Все это происходило на фоне одиннадцатилетней борьбы с последствиями страшной травмы, которую он получил в 2015-м.

Что произошло с Денисом Бойцовым в 2015 году?

В мае 2015-го Дениса Бойцова обнаружили лежащим без сознания в столичном подземном тоннеле Берлина — на участке между «Бисмаркштрассе» и «Вильмерсдорфер Штрассе». У него были критически тяжелые повреждения головы и рук.

Чтобы спасти пациента, медики погрузили его в искусственную кому и сделали ряд операций.

Немецкие следователи прорабатывали две версии: случайность и умышленное нападение (не исключалась связь с конфликтами вокруг бывших промоутеров). В финале официальное расследование остановилось на том, что спортсмен сам упал на пути. Из комы Бойцов вышел инвалидом: мозг был серьезно поражен, мужчина утратил и способность передвигаться, и речь. Одиннадцать лет он восстанавливался — сначала в Германии, потом в России, но вернуться к полноценной жизни так и не сумел.

Чем запомнился Денис Бойцов?

Уроженец Орла, родившийся 14 февраля 1986-го, Денис Бойцов встал на путь бокса в пятилетнем возрасте. Любительская карьера принесла ему 115 побед в 130 схватках. На профессиональном уровне он стартовал в 2004-м. В лучшие годы Бойцов входил в число наиболее многообещающих тяжеловесов планеты: почти десять лет не знал поражений и числился обязательным претендентом на поединок с Владимиром Кличко. Всего за карьеру он провел 37 боев — 36 выиграл (27 нокаутом), а проиграл единожды: в ноябре 2013-го от австралийца Алекса Леапаи.