На отдаленном шотландском острове Раузи, входящем в состав Оркнейского архипелага, завершилась необычная экологическая операция. Специалисты и волонтеры 7 месяцев разыскивали единственного бродячего горностая, затратив на его поимку 150 000 фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Защита фауны Оркнейских островов

Первые сообщения о появлении чужака поступили от жителей еще в апреле. Экологи предполагают, что зверь самостоятельно приплыл на Раузи с соседних островов архипелага. Появление этого хищника вызвало серьезные опасения у экологов, так как горностаи охотятся на местную оркнейскую полевку и разоряют гнезда редких сов.

Для поимки опасного незваного гостя специалисты проекта по сохранению дикой природы Оркнейских островов использовали обученных поисковых собак, камеры с искусственным интеллектом и сеть специального оборудования. Хищник скрывался на территории в 4500 гектаров, покрытой плотными вересковыми пустошами. В середине октября звероловы наконец поймали самца возле озера Лумачун.

Программа по борьбе с инвазивным видом

Участники операции подтверждают, что горностай находился на острове в одиночестве и не успел оставить потомство. Специалист по охране природы Элис Хед-Рэпсон и местный житель Иэн Баркер отметили высокую слаженность работы команды. Поисковые отряды обследовали всю территорию острова и сумели обезопасить местную фауну.

Горностаи обитают на материковой части Великобритании, но на Оркнейских островах они появились только в 2010 году и стали опасным инвазивным видом. За эти годы экологи и волонтеры ликвидировали более 9100 особей.