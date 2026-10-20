Слухи о возможном романе Фёдора Бондарчука и Виктории Исаковой получили новый повод для обсуждения. Режиссёр оказался среди гостей, приглашённых на празднование 50-летия актрисы. При этом он предпочёл не фотографироваться вместе с именинницей, что лишь подогрело интерес к их предполагаемым отношениям.

Как сообщает WomanHit, юбилей Виктории Исаковой отметили в Театре имени Пушкина. После завершения спектакля и ухода зрителей для актрисы устроили праздничный вечер с участием коллег и близких друзей.

Сюрприз для именинницы

Празднование получилось по-настоящему театральным. Друзья и коллеги подготовили для Виктории специальный капустник под названием «Богиня», посвящённый юбилярше.

Рядом с актрисой в этот вечер находилась её десятилетняя дочь Варя, родившаяся в браке с режиссёром Юрием Морозом.

Среди гостей оказался и 59-летний Фёдор Бондарчук. Его присутствие привлекло особое внимание, поскольку в последние месяцы режиссёру всё чаще приписывают романтические отношения с Исаковой.

Бондарчук держался в стороне

По информации журналистов, Бондарчук не стремился оказаться в центре внимания и держался несколько поодаль от виновницы торжества.

Вместе с Викторией он перед фотографами не позировал, хотя охотно снимался с другими гостями.

Примечательно, что режиссёр не связан с труппой Театра имени Пушкина, поэтому его появление на празднике некоторые наблюдатели восприняли как дополнительный аргумент в пользу слухов о близких отношениях с актрисой.

Однако само по себе присутствие Бондарчука на юбилее не подтверждает роман.

Что известно о предполагаемых отношениях

Разговоры о возможном романе Виктории Исаковой и Фёдора Бондарчука появились несколько месяцев назад.

Одной из тех, кто публично высказался на эту тему, стала блогер Божена Рынска. По её утверждению, режиссёр и актриса действительно состоят в отношениях, тепло общаются и вместе бывают в гостях.

При этом сами Исакова и Бондарчук публично не подтверждали романтическую связь.

Поклонники внимательно следят за личной жизнью обоих артистов, поскольку за последнее время каждый из них пережил серьёзные перемены.

После развода и тяжёлой утраты

В мае 2026 года Фёдор Бондарчук официально развёлся с актрисой Паулиной Андреевой. По сообщениям СМИ, инициатором расторжения брака стала Андреева, подавшая соответствующее заявление в суд в конце апреля.

Виктория Исакова, в свою очередь, пережила смерть супруга — режиссёра Юрия Мороза.

На этом фоне сообщения о возможном новом романе актрисы вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Пока же отношения Исаковой и Бондарчука остаются предметом обсуждений. Их появление на одном празднике вновь привлекло внимание журналистов, но ни режиссёр, ни актриса не сделали заявлений, которые позволяли бы считать слухи подтверждёнными.