Слухи о возможном романе Фёдора Бондарчука и Виктории Исаковой получили новый повод для обсуждения. Режиссёр оказался среди гостей, приглашённых на празднование 50-летия актрисы. При этом он предпочёл не фотографироваться вместе с именинницей, что лишь подогрело интерес к их предполагаемым отношениям.
Как сообщает WomanHit, юбилей Виктории Исаковой отметили в Театре имени Пушкина. После завершения спектакля и ухода зрителей для актрисы устроили праздничный вечер с участием коллег и близких друзей.
Сюрприз для именинницы
Празднование получилось по-настоящему театральным. Друзья и коллеги подготовили для Виктории специальный капустник под названием «Богиня», посвящённый юбилярше.
Рядом с актрисой в этот вечер находилась её десятилетняя дочь Варя, родившаяся в браке с режиссёром Юрием Морозом.
Среди гостей оказался и 59-летний Фёдор Бондарчук. Его присутствие привлекло особое внимание, поскольку в последние месяцы режиссёру всё чаще приписывают романтические отношения с Исаковой.
Бондарчук держался в стороне
По информации журналистов, Бондарчук не стремился оказаться в центре внимания и держался несколько поодаль от виновницы торжества.
Вместе с Викторией он перед фотографами не позировал, хотя охотно снимался с другими гостями.
Примечательно, что режиссёр не связан с труппой Театра имени Пушкина, поэтому его появление на празднике некоторые наблюдатели восприняли как дополнительный аргумент в пользу слухов о близких отношениях с актрисой.
Однако само по себе присутствие Бондарчука на юбилее не подтверждает роман.
Что известно о предполагаемых отношениях
Разговоры о возможном романе Виктории Исаковой и Фёдора Бондарчука появились несколько месяцев назад.
Одной из тех, кто публично высказался на эту тему, стала блогер Божена Рынска. По её утверждению, режиссёр и актриса действительно состоят в отношениях, тепло общаются и вместе бывают в гостях.
При этом сами Исакова и Бондарчук публично не подтверждали романтическую связь.
Поклонники внимательно следят за личной жизнью обоих артистов, поскольку за последнее время каждый из них пережил серьёзные перемены.
После развода и тяжёлой утраты
В мае 2026 года Фёдор Бондарчук официально развёлся с актрисой Паулиной Андреевой. По сообщениям СМИ, инициатором расторжения брака стала Андреева, подавшая соответствующее заявление в суд в конце апреля.
Виктория Исакова, в свою очередь, пережила смерть супруга — режиссёра Юрия Мороза.
На этом фоне сообщения о возможном новом романе актрисы вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях.
Пока же отношения Исаковой и Бондарчука остаются предметом обсуждений. Их появление на одном празднике вновь привлекло внимание журналистов, но ни режиссёр, ни актриса не сделали заявлений, которые позволяли бы считать слухи подтверждёнными.
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