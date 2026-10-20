После смерти знаменитого телецелителя Анатолия Кашпировского между его вдовой и сыном разгорелся спор о наследстве. Главным предметом разногласий стал дом в Калифорнии, на который претендуют обе стороны. При этом родственники покойного по-разному рассказывают о том, кому он собирался оставить своё имущество.

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года. Как сообщает WomanHit со ссылкой на Telegram-канал SHOT, теперь его вдова Гулизар Чалбашова и сын Сергио Монтана оспаривают права на недвижимость в США.

Два завещания — две версии

По словам вдовы, незадолго до смерти Кашпировский отменил прежнее завещание и распорядился передать всё наследство ей.

Однако сын телецелителя Сергио Монтана утверждает, что отец составил завещание в его пользу и не собирался менять своего решения.

В разговоре с SHOT Монтана выразил сомнение в том, что отец добровольно пересмотрел свою последнюю волю. Он также высказал подозрения в адрес Чалбашовой, предположив, что она могла повлиять на решения супруга.

По утверждению сына, вдове также достались московская недвижимость Кашпировского и его денежные средства.

При этом никаких судебных решений, подтверждающих правоту одной из сторон, в публикации не приводится.

Кому принадлежит американский особняк?

Отдельный спор возник вокруг дома в Калифорнии.

Сергио Монтана утверждает, что первоначально они с отцом приобрели недвижимость через совместную компанию. Однако оформить особняк на своё имя он тогда не смог из-за бракоразводного процесса.

По его версии, спустя два года Кашпировский переоформил дом на себя, пообещав вернуть недвижимость сыну после завершения судебных разбирательств, связанных с разводом.

Теперь Монтана намерен отстаивать свои права на имущество.

В то же время вдова, ссылаясь на якобы изменённое завещание, считает, что американская недвижимость должна перейти ей.

Окончательное решение о принадлежности дома будет зависеть от юридических документов и применимого законодательства.

Где похоронили Кашпировского

По сообщениям СМИ, причиной смерти Анатолия Кашпировского стало онкологическое заболевание.

После смерти тело телецелителя перевезли в Украину. Его похоронили в Виннице, где находятся могилы его родителей и дочери.

Кашпировский получил широкую известность в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам, во время которых заявлял о способности воздействовать на здоровье зрителей.

Теперь имя некогда знаменитого телецелителя вновь оказалось в центре внимания — на этот раз из-за семейного конфликта вокруг его наследства.

Пока неизвестно, удастся ли родственникам договориться или спор об американской недвижимости продолжится в суде.