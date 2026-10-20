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Правительство Латвии приготовило Раймонду Паулсу особую награду 0 765

Lifenews
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раймонд Паулс.
ФОТО: LETA

Легендарный композитор Раймонд Паулс удостоен одной из самых престижных государственных наград Латвии.

Раймонд Паулс получит высшую награду правительства Латвии и 10 тысяч евро

Правительство решило отметить маэстро за выдающийся вклад в развитие музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии во всём мире. Вместе с почётной наградой композитор получит денежную премию в размере 10 тысяч евро.

Награда за всю жизнь, посвящённую музыке

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Министерство культуры, во вторник, 20 октября, правительство Латвии поддержало решение о присуждении Раймонду Паулсу премии Кабинета министров за заслуги перед латвийской культурой.

В Министерстве культуры подчеркнули, что награда присуждена за пожизненный вклад маэстро в развитие музыки и культуры Латвии, укрепление национальной идентичности и распространение имени страны за её пределами.

Раймонд Паулс — один из самых известных латвийских композиторов, чьи произведения на протяжении десятилетий остаются популярными далеко за пределами Латвии.

В январе 2026 года маэстро исполнилось 90 лет.

Что получит маэстро?

Премия Кабинета министров считается высшей наградой правительства Латвии и занимает второе место в государственной системе наград после ордена Трёх звёзд.

На торжественной церемонии лауреатам вручат Почётный диплом Кабинета министров, специальный нагрудный знак и денежную премию в размере 10 000 евро.

Таким образом, Раймонд Паулс получит не только официальное признание своих заслуг, но и денежное вознаграждение.

Кто ещё удостоен правительственной премии?

В числе лауреатов премии Кабинета министров оказалась также писательница, публицист, переводчица, дипломат и общественный деятель Анна Жигуре.

Её наградят за укрепление культурных и дипломатических связей между Латвией, Финляндией и Эстонией, сохранение латвийского культурно-исторического наследия и многолетний вклад в литературу, переводческую деятельность и публицистику.

Правительственную премию получит и бывший президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзите — за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество.

Среди награждённых также агроном, основатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива LATRAPS Эдгарс Ружа. Его заслуги связаны с привлечением иностранных инвестиций и повышением международной конкурентоспособности Латвии.

Премия присуждена профессору Латвийского университета, доктору медицинских наук Марцису Лейе — за многолетний вклад в развитие онкологии, профилактику и раннюю диагностику рака, медицинскую науку и подготовку молодых учёных.

Ещё одним лауреатом стала профессор Рижского университета Страдиня, академик Латвийской академии наук, руководитель Гематологической клиники Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейниеце. Её отметили за пожизненный вклад в медицинскую науку и модернизацию системы здравоохранения Латвии.

Кого наградят почётными грамотами?

Помимо правительственных премий, Кабинет министров решил вручить 37 почётных грамот за выдающиеся достижения в различных сферах.

Среди представителей культуры награды получат:

  • Бывший директор Музея Баусского замка Марис Сканис — за развитие музея, сохранение, исследование и популяризацию исторического наследия Латвии.

  • Команда проекта Латвийской национальной библиотеки «Латышской книге — 500 лет» — за вклад в укрепление национальной идентичности и популяризацию истории латышской книги и письменного слова.

  • Писательница, редактор и главный редактор журнала Domuzīme Рудите Калпиня — за многолетнюю деятельность в области литературы, публицистики и культурной периодики.

  • Педагог Инта Удодова — за развитие профессионального музыкального образования и создание учебных материалов по теории музыки.

  • Искусствовед Рута Каминска — за исследование, документирование и сохранение культурного наследия.

  • Предприниматель, кинопродюсер и режиссёр Андрейс Экис — за развитие латвийской киноиндустрии, привлечение иностранных инвестиций и международное сотрудничество.

  • Архитектор, доктор архитектуры Юрис Дамбитис — за многолетнюю работу по сохранению архитектурного наследия, включая исторический центр Риги.

Почётные грамоты представителям культурной сферы вручит министр культуры на специальной торжественной церемонии, организованной Министерством культуры.

За что в Латвии присуждают такие награды?

Премия Кабинета министров предназначена для признания выдающихся заслуг перед государством и обществом.

Почётными грамотами правительства отмечают достижения в экономике, науке, образовании, здравоохранении, охране окружающей среды, государственном управлении, культуре, спорте и обороне.

Предложения о награждении могут вносить премьер-министр, министры, руководители самоуправлений, председатель Латвийского союза самоуправлений и руководители общественных организаций.

Почётная грамота Кабинета министров была учреждена в апреле 1995 года.

Признание заслуг маэстро

Решение правительства стало ещё одним свидетельством признания огромного вклада Раймонда Паулса в музыкальную культуру Латвии.

Его произведения давно стали частью культурной памяти нескольких поколений слушателей, а имя композитора известно далеко за пределами страны.

И хотя за долгую творческую жизнь маэстро получил немало наград, нынешняя имеет особое значение: государство официально отмечает не отдельное произведение или достижение, а весь его жизненный путь в музыке.

В год своего 90-летия Раймонд Паулс получает одну из высших наград Латвии — за музыку, которая давно стала частью истории страны.

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#Латвия #награды #искусство #культура #музыка #премии #Раймонд Паулс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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