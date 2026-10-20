Хотите провести несколько месяцев среди айсбергов и пингвинов, получать зарплату и практически не тратить деньги на жильё и питание? Британская организация предлагает необычную работу в Антарктиде. Правда, будущим сотрудникам придётся отказаться от многих привычных удобств — вплоть до ежедневного душа.
Как сообщает румынское издание Ziare.com, на антарктическую базу Порт-Локрой ищут сотрудников для работы в течение летнего сезона Южного полушария.
В зависимости от должности зарплата составляет приблизительно от 1700 до 2500 евро в месяц.
Работникам предстоит обслуживать туристов, отправлять открытки, следить за историческими зданиями и даже подсчитывать пингвинов.
Почта на краю света
Порт-Локрой расположен на острове Гудье в архипелаге Палмера, у Антарктического полуострова.
Британцы основали базу в 1944 году, во время Второй мировой войны. Она использовалась до 1962 года, после чего была закрыта.
Позднее исторические здания восстановили, превратив бывшую исследовательскую станцию в туристическую достопримечательность.
Сегодня здесь работают небольшой музей, сувенирный магазин и знаменитое почтовое отделение Penguin Post Office.
Ежегодно через него проходит более 80 тысяч открыток, которые туристы отправляют родным и друзьям из Антарктиды.
Сотрудники должны сортировать корреспонденцию, ставить почтовые штемпели и готовить открытки к отправке.
Придётся считать пингвинов
Одна из самых необычных обязанностей — наблюдение за местной колонией пингвинов.
Работники следят за численностью птиц, подсчитывают гнёзда и птенцов, а также собирают информацию об особенностях размножения.
Эти данные используются в научных исследованиях.
В начале сезона доступ к отдельным участкам острова ограничивают, чтобы не тревожить птиц во время обустройства гнёзд.
Поэтому сотрудникам необходимо соблюдать природоохранные правила и внимательно относиться к местным обитателям.
Туристы, сувениры и уборка
Несмотря на романтический образ работы среди льдов, повседневных обязанностей здесь немало.
Сотрудникам предстоит встречать пассажиров круизных судов, рассказывать об истории станции, продавать сувениры и обслуживать посетителей.
Кроме того, необходимо поддерживать чистоту помещений, выполнять хозяйственные работы и следить за состоянием исторических зданий.
Работа требует универсальности: сегодня сотрудник может заниматься почтой, завтра — уборкой, а послезавтра — наблюдением за пингвинами.
Душ — только раз в неделю
Самое серьёзное испытание для будущих работников — бытовые условия.
На станции нет привычного водопровода. Запасы питьевой воды доставляют кораблями, поэтому расходовать её приходится очень экономно.
По информации издания, сотрудники обычно могут принимать душ лишь раз в неделю.
Кроме того, жизнь на удалённом острове зависит от погоды. Сильный ветер, снегопады и неблагоприятные условия могут задерживать поставки и ограничивать сообщение с внешним миром.
Здесь нет привычной городской инфраструктуры, а комфорт значительно уступает условиям обычной жизни.
Жильё, питание и специальную одежду предоставят
Контракты обычно рассчитаны на период с ноября по март — антарктическое лето, когда станция принимает туристов.
Работодатель обеспечивает сотрудников жильём, питанием и одеждой, предназначенной для работы в суровых климатических условиях.
Таким образом, значительная часть обычных повседневных расходов на время контракта отсутствует.
Однако кандидатам следует учитывать, что речь идёт не об отдыхе, а о работе в небольшой команде, вдали от привычного окружения и с ограниченными бытовыми удобствами.
Кому подойдёт такая работа?
Работа на Порт-Локрой может заинтересовать людей, которые любят природу, готовы к физическому труду, умеют общаться с туристами и способны жить в небольшом коллективе.
Важны также стрессоустойчивость, самостоятельность и готовность выполнять самые разные задачи.
При этом условия участия в конкурсе, требования к кандидатам и сроки подачи заявок необходимо уточнять непосредственно у британской организации UK Antarctic Heritage Trust, которая занимается сохранением исторического наследия станции.
Главная особенность этой вакансии — возможность не только заработать, но и провести несколько месяцев в одном из самых необычных мест планеты. Правда, за соседство с пингвинами придётся заплатить отказом от многих привычных удобств.
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