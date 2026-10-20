Хотите провести несколько месяцев среди айсбергов и пингвинов, получать зарплату и практически не тратить деньги на жильё и питание? Британская организация предлагает необычную работу в Антарктиде. Правда, будущим сотрудникам придётся отказаться от многих привычных удобств — вплоть до ежедневного душа.

Как сообщает румынское издание Ziare.com, на антарктическую базу Порт-Локрой ищут сотрудников для работы в течение летнего сезона Южного полушария.

В зависимости от должности зарплата составляет приблизительно от 1700 до 2500 евро в месяц.

Работникам предстоит обслуживать туристов, отправлять открытки, следить за историческими зданиями и даже подсчитывать пингвинов.

Почта на краю света

Порт-Локрой расположен на острове Гудье в архипелаге Палмера, у Антарктического полуострова.

Британцы основали базу в 1944 году, во время Второй мировой войны. Она использовалась до 1962 года, после чего была закрыта.

Позднее исторические здания восстановили, превратив бывшую исследовательскую станцию в туристическую достопримечательность.

Сегодня здесь работают небольшой музей, сувенирный магазин и знаменитое почтовое отделение Penguin Post Office.

Ежегодно через него проходит более 80 тысяч открыток, которые туристы отправляют родным и друзьям из Антарктиды.

Сотрудники должны сортировать корреспонденцию, ставить почтовые штемпели и готовить открытки к отправке.

Придётся считать пингвинов

Одна из самых необычных обязанностей — наблюдение за местной колонией пингвинов.

Работники следят за численностью птиц, подсчитывают гнёзда и птенцов, а также собирают информацию об особенностях размножения.

Эти данные используются в научных исследованиях.

В начале сезона доступ к отдельным участкам острова ограничивают, чтобы не тревожить птиц во время обустройства гнёзд.

Поэтому сотрудникам необходимо соблюдать природоохранные правила и внимательно относиться к местным обитателям.

Туристы, сувениры и уборка

Несмотря на романтический образ работы среди льдов, повседневных обязанностей здесь немало.

Сотрудникам предстоит встречать пассажиров круизных судов, рассказывать об истории станции, продавать сувениры и обслуживать посетителей.

Кроме того, необходимо поддерживать чистоту помещений, выполнять хозяйственные работы и следить за состоянием исторических зданий.

Работа требует универсальности: сегодня сотрудник может заниматься почтой, завтра — уборкой, а послезавтра — наблюдением за пингвинами.

Душ — только раз в неделю

Самое серьёзное испытание для будущих работников — бытовые условия.

На станции нет привычного водопровода. Запасы питьевой воды доставляют кораблями, поэтому расходовать её приходится очень экономно.

По информации издания, сотрудники обычно могут принимать душ лишь раз в неделю.

Кроме того, жизнь на удалённом острове зависит от погоды. Сильный ветер, снегопады и неблагоприятные условия могут задерживать поставки и ограничивать сообщение с внешним миром.

Здесь нет привычной городской инфраструктуры, а комфорт значительно уступает условиям обычной жизни.

Жильё, питание и специальную одежду предоставят

Контракты обычно рассчитаны на период с ноября по март — антарктическое лето, когда станция принимает туристов.

Работодатель обеспечивает сотрудников жильём, питанием и одеждой, предназначенной для работы в суровых климатических условиях.

Таким образом, значительная часть обычных повседневных расходов на время контракта отсутствует.

Однако кандидатам следует учитывать, что речь идёт не об отдыхе, а о работе в небольшой команде, вдали от привычного окружения и с ограниченными бытовыми удобствами.

Кому подойдёт такая работа?

Работа на Порт-Локрой может заинтересовать людей, которые любят природу, готовы к физическому труду, умеют общаться с туристами и способны жить в небольшом коллективе.

Важны также стрессоустойчивость, самостоятельность и готовность выполнять самые разные задачи.

При этом условия участия в конкурсе, требования к кандидатам и сроки подачи заявок необходимо уточнять непосредственно у британской организации UK Antarctic Heritage Trust, которая занимается сохранением исторического наследия станции.

Главная особенность этой вакансии — возможность не только заработать, но и провести несколько месяцев в одном из самых необычных мест планеты. Правда, за соседство с пингвинами придётся заплатить отказом от многих привычных удобств.