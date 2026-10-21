Чтобы получить ожидаемый результат, стоит обратиться к опытному специалисту в сфере эстетической медицины. Врач-дерматолог клиники BALTA, доктор медицины Ирина Карпова рассказывает о том, какие современные методики омоложения и улучшения внешности действительно работают и как проходят такие процедуры.

1. Фракционное омоложение: действует лазерный луч

В определённый момент жизни все мы замечаем, что выглядим старше: появляются морщины, щёки теряют упругость… Кого-то беспокоят коричневатые пятнышки, которые постепенно покрывают лицо, а кого-то — покраснение носа, возникшее, казалось бы, без видимых причин.

На самом деле уже после 25 лет в коже замедляются процессы, поддерживающие её молодость и красоту. Снижается синтез гиалуроновой кислоты — кожа начинает терять влагу. Уменьшается выработка коллагена, который обеспечивает плотность и упругость дермы, — постепенно снижается тонус кожи, появляется дряблость. Меняется и объём подкожно-жировой клетчатки: лицо теряет прежние объёмы, становится менее выразительным, а его контуры начинают «плыть». Что же со всем этим делать?

Помочь справиться с рядом этих проблем может фототермолиз — фракционное лазерное омоложение. В нашей клинике применяются различные методики, которые подбираются с учётом индивидуальных особенностей пациента. У каждой есть свои преимущества, но выбор зависит от состояния кожи, возраста, выраженности признаков старения и других факторов.

Перечислю основные показания к такой процедуре: это сосудистые звёздочки и сеточки на лице, которые нередко становятся заметнее с возрастом, дряблость кожи и провисание тканей в области нижней челюсти, повышенная жирность кожи, расширенные поры, угревая сыпь, гиперпигментация и тусклый цвет лица.

Работают лазерные лучи, причём разные. В нашей клинике используются CO₂-лазер и DEKA Again Pro — система с неодимовым и александритовым лазерами. Важно, что эти технологии позволяют воздействовать на кожу на определённой глубине и контролировать интенсивность воздействия.

В обоих случаях энергия воздействует на кожу не сплошным лучом, а разделяется на множество микролучей, создающих микроскопические зоны термического воздействия. Это запускает естественные процессы восстановления и обновления тканей: мы стимулируем кожу к самостоятельной выработке компонентов, необходимых для поддержания её упругости.

Не буду утомлять подробным описанием каждой процедуры. Скажу лишь, что важную роль в восстановлении кожи играют фибробласты — клетки, отвечающие за выработку коллагена и эластина. В результате контуры лица могут стать более чёткими, упругость кожи — улучшиться, а морщины — стать менее выраженными.

Лазерное воздействие также может способствовать осветлению пигментных пятен и улучшению общего тона кожи. Некоторые лазерные технологии позволяют коагулировать расширенные капилляры, уменьшая проявления купероза и сосудистых сеточек. Кроме того, лазерные процедуры применяются для коррекции рубцов, в том числе постакне.

Во многих случаях удаётся улучшить текстуру кожи, уменьшить выраженность рубцов и сгладить неровности. Одно из преимуществ лазерного омоложения — возможность заметить первые изменения достаточно быстро. При этом количество процедур и выраженность результата зависят от выбранной технологии, состояния кожи и индивидуальных особенностей пациента.

Сразу после процедуры некоторые пациенты отмечают, что кожа выглядит более подтянутой и свежей. Однако восстановление продолжается и в последующие недели, поэтому окончательный результат оценивают не только непосредственно после процедуры, но и спустя некоторое время.

2. Инъекции ботулотоксина: устранение мимических морщин!

Второй, а может быть, и первый по популярности метод омоложения — инъекции ботулотоксина типа А. В борьбе с мимическими морщинами, а также с повышенной потливостью (гипергидрозом) подмышек и ладоней этот метод занимает особое место.

Ботулотоксин помогает уменьшить выраженность «гусиных лапок» у внешних уголков глаз, вертикальных морщин между бровями, горизонтальных морщин на лбу и заломов на спинке носа. При правильном подборе препарата и техники введения врач может также скорректировать некоторые особенности овала лица, уменьшить выраженность морщин вокруг рта, слегка приподнять уголки губ и смягчить возрастные изменения в области шеи.

Однако хочу сразу подчеркнуть: хотя препараты ботулотоксина применяются в медицине уже несколько десятилетий и имеют хорошо изученный профиль безопасности, многое зависит от квалификации врача, условий проведения процедуры и индивидуальных особенностей пациента.

Как работают инъекции ботулотоксина? Механизм довольно прост: препарат временно блокирует передачу нервных импульсов к определённым мышцам, снижая их активность. Благодаря этому кожа меньше собирается в складки при мимике, а морщины, связанные с сокращением мышц, становятся менее выраженными. При лечении гипергидроза препарат воздействует на нервную регуляцию потовых желёз, уменьшая потоотделение.

Со временем нервно-мышечная передача восстанавливается, и действие препарата постепенно ослабевает. Инъекции ботулотоксина способны обеспечить заметный, но временный эффект. Продолжительность действия индивидуальна, поэтому необходимость повторных процедур определяют вместе с врачом.

Важно также соблюдать рекомендации специалиста после процедуры. Они, как правило, несложные, но помогают снизить риск нежелательных последствий.

3. Плазмотерапия, или использование собственных ресурсов организма

Во всём мире всё большую популярность приобретает PRP-терапия — применение обогащённой тромбоцитами плазмы крови пациента для улучшения состояния кожи лица и кожи головы, в том числе при некоторых видах выпадения волос.

Главное преимущество метода заключается в использовании собственного биоматериала пациента. Однако важно понимать, что натуральное происхождение материала само по себе не гарантирует ни эффективности, ни полного отсутствия рисков.

PRP (Platelet-Rich Plasma) — это плазма крови, обогащённая тромбоцитами. Кровь пациента обрабатывают в центрифуге, отделяют необходимую фракцию плазмы, после чего вводят её в выбранную область. Таким образом, PRP-терапия относится к инъекционным процедурам.

Тромбоциты содержат факторы роста, которые участвуют в процессах восстановления тканей и могут влиять на активность фибробластов — клеток, отвечающих за синтез коллагена и других компонентов внеклеточного матрикса.

После введения PRP в кожу могут активизироваться процессы восстановления тканей. Это направление эстетической медицины изучается при работе с возрастными изменениями кожи, её текстурой и некоторыми видами рубцов. При этом эффективность процедуры зависит от конкретной проблемы, а результаты исследований различаются. Рассчитывать на гарантированное устранение пигментных пятен, рубцов или морщин с помощью одной только плазмотерапии не стоит.

Для тех, кто столкнулся с выпадением волос, PRP-инъекции в определённых случаях могут стать одним из вариантов лечения. Например, при андрогенетической алопеции они способны помочь уменьшить выпадение и улучшить некоторые показатели роста волос. При диффузном выпадении, связанном со стрессом, дефицитом питательных веществ или гормональными изменениями, прежде всего важно установить причину проблемы.

Плазмотерапию можно рассматривать как дополнительный метод по показаниям, но она не заменяет диагностику и лечение основного заболевания.

Помните, что при использовании методов эстетической медицины, о которых я рассказала, особенно важны консультация квалифицированного врача, индивидуальный подбор процедуры и соблюдение рекомендаций выбранного вами специалиста.

Совет. До новогодних праздников осталось чуть больше двух месяцев — самое время позаботиться о себе и своей коже! Главное — выбирать процедуры осознанно, ориентироваться на реальные возможности методик и доверять своё здоровье профессионалам.

Справка. Адрес Klīnika BALTA : Рига, ул. Э. Бирзниека-Упиша, 10-1 (вход с улицы по звонку домофона). Запись по телефону регистратуры – 28770660 или через eVeselibaspunkts lv .

Информация о клинике: www.kbalta.eu

Регистрационный номер медицинского учреждения: 001000280

Встреча на выставке – 6-8 ноября!

Со специалистами Klīnika BALTA можно будет встретиться на выставке Baltic Beauty 2026, которая пройдет с 6 по 8 ноября 2026 года в Международном выставочном центре на Ķīpsala в Риге. Номер стенда – E2. Приходите, это редкая возможность получить информацию из первых уст!

На стенде клиника представит самые современные медицинские и эстетические услуги, объединяющие здоровье, диагностику и уход за внешностью - ультразвуковая диагностика,биоимпедансный анализ состава тела, FotoFinder ATBM Master для диагностики новообразований кожи, а также возможности лазерной и эстетической дерматологии.

А также - самые современные медицинские и эстетические услуги, объединяющие здоровье, диагностику и уход за внешностью - ультразвуковая диагностика,биоимпедансный анализ состава тела, FotoFinder ATBM Master для диагностики новообразований кожи, а также возможности лазерной и эстетической дерматологии.