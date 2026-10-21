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Не лекарство и не операция: что помогло женщине после инсульта снова встать 0 122

Lifenews
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина в инвалидном кресле
ФОТО: BB.LV/AI

На выставке в китайской провинции Гуандун произошёл эмоциональный момент. Британка по имени Сюзанна, которая после инсульта передвигалась на инвалидном кресле, смогла подняться и сделать несколько шагов с помощью китайского экзоскелета. Женщина не смогла сдержать слёз.

Её сын, приехавший на выставку уже в третий раз, был настолько впечатлён возможностями устройства, что сразу приобрёл его для матери.

«В Великобритании и Европе я не видел ничего подобного», — признался он.

Экзоскелеты помогают людям с ограниченной подвижностью вставать и выполнять движения при поддержке специальной конструкции. Такие технологии открывают новые возможности для реабилитации, хотя их эффективность зависит от состояния пациента.

Для Сюзанны демонстрация стала особенно волнующим событием: она вновь смогла почувствовать, каково это — стоять и шагать.

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#медицина #Великобритания #технологии #женщина #инсульт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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