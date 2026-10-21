Турист из Турции, отправившийся в отпуск в Таиланд, заметил необычную картину — у многих людей, как у местных жителей, так и у туристов, перевязана именно правая нога. Не понимая причины этого явления, он решил спросить об этом в социальных сетях.

Этим наблюдением на платформе «X» поделился аккаунт «DarkWeb Haber», и публикация быстро привлекла широкое внимание, набрав более 1,9 миллиона просмотров.

В комментариях люди поспешили объяснить, что причина совершенно обыденна — горячие выхлопные трубы мотороллеров и мотоциклов.

В Таиланде мотороллеры являются очень распространённым средством передвижения, и их также часто арендуют туристы. Неопытные водители, особенно те, кто передвигается в шортах, нередко случайно касаются раскалённой выхлопной трубы, слезая с транспортного средства.

Поскольку у многих мотороллеров выхлопная труба находится с правой стороны, ожоги чаще всего получает именно правая нога.

Также несколько комментаторов поделились личным опытом. Один пользователь признался, что получил таким образом очень болезненный ожог, поставив правую ногу на землю.