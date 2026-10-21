Турист из Турции, отправившийся в отпуск в Таиланд, заметил необычную картину — у многих людей, как у местных жителей, так и у туристов, перевязана именно правая нога. Не понимая причины этого явления, он решил спросить об этом в социальных сетях.
Этим наблюдением на платформе «X» поделился аккаунт «DarkWeb Haber», и публикация быстро привлекла широкое внимание, набрав более 1,9 миллиона просмотров.
В комментариях люди поспешили объяснить, что причина совершенно обыденна — горячие выхлопные трубы мотороллеров и мотоциклов.
В Таиланде мотороллеры являются очень распространённым средством передвижения, и их также часто арендуют туристы. Неопытные водители, особенно те, кто передвигается в шортах, нередко случайно касаются раскалённой выхлопной трубы, слезая с транспортного средства.
Поскольку у многих мотороллеров выхлопная труба находится с правой стороны, ожоги чаще всего получает именно правая нога.
Также несколько комментаторов поделились личным опытом. Один пользователь признался, что получил таким образом очень болезненный ожог, поставив правую ногу на землю.
Tayland’a tatile giden bir Türk, ülkede çok sayıda kişinin yalnızca sağ bacağını bandajla sarmasının nedenini merak etti. https://t.co/DlDf9OT24Q— DarkWeb Haber (@darkwebhaber) October 20, 2026
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