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Турист заметил странное — у многих людей перебинтована правая нога 0 677

Lifenews
Дата публикации: 21.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: улица в Тайланде
ФОТО: Виталий Вавилкин

Турист из Турции, отправившийся в отпуск в Таиланд, заметил необычную картину — у многих людей, как у местных жителей, так и у туристов, перевязана именно правая нога. Не понимая причины этого явления, он решил спросить об этом в социальных сетях.

Этим наблюдением на платформе «X» поделился аккаунт «DarkWeb Haber», и публикация быстро привлекла широкое внимание, набрав более 1,9 миллиона просмотров.

В комментариях люди поспешили объяснить, что причина совершенно обыденна — горячие выхлопные трубы мотороллеров и мотоциклов.

В Таиланде мотороллеры являются очень распространённым средством передвижения, и их также часто арендуют туристы. Неопытные водители, особенно те, кто передвигается в шортах, нередко случайно касаются раскалённой выхлопной трубы, слезая с транспортного средства.

Поскольку у многих мотороллеров выхлопная труба находится с правой стороны, ожоги чаще всего получает именно правая нога.

Также несколько комментаторов поделились личным опытом. Один пользователь признался, что получил таким образом очень болезненный ожог, поставив правую ногу на землю.

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#туризм #Таиланд #безопасность #травмы #мотоциклы #социальные сети #туристы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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