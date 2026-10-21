Тёмный осенний пляж, лучи фонариков на песке — и вдруг среди обычных камешков вспыхивает таинственное свечение: янтарь, который море выбросило на берег. В Павилосте зазывают на охоту за солнечным камнем, причём в два захода — 30 октября и 20 ноября.

Необычные вечерние походы под названием «Янтарная прогулка» (Dzintaru pastaiga) организует туристический центр Южно-Курземского края. Участникам предстоит пройти около пяти километров вдоль побережья, послушать истории о янтаре и узнать, как его добывали местные жители задолго до появления современных фонариков.

Почему же искать янтарь собираются именно в темноте? Всё дело в его удивительном свойстве: под ультрафиолетовым светом янтарь начинает флуоресцировать. В зависимости от состава и особенностей камня свечение может быть голубоватым, зеленоватым или белёсым. Поэтому с ультрафиолетовым фонариком обнаружить его среди песка, водорослей и обычных камешков порой легче, чем при дневном свете.

Впрочем, гарантированных находок организаторы не обещают. Янтарь — не грибы, которые растут на определённых местах. Его приносит море, особенно после сильного ветра и волнения. Опытные собиратели знают, что искать солнечный камень стоит не только на чистом песке, но и среди выброшенных волнами водорослей, веточек и другого морского мусора.

Кстати, янтарь — вовсе не камень, а окаменевшая смола деревьев, которые росли десятки миллионов лет назад. И её иногда можно спутать с белым фосфором, который Балтийское море тоже выбрасывает на берег. Это вещество внешне напоминает янтарь, но при высыхании и нагревании может самовоспламеняться. Такие находки уже не раз обнаруживали на курземском побережье, особенно в окрестностях Лиепаи. Поэтому подозрительные кусочки лучше не подбирать, а тем более не класть в карман: при малейшем сомнении находку следует оставить на месте.

Но участники похода будут гулять с профессионалами, так что такие ситуации исключены. Во время прогулки участникам расскажут и о старинных способах добычи янтаря. На курземском побережье его не только подбирали после штормов, но и вылавливали из воды специальными приспособлениями, а также вычерпывали вместе с водорослями и морским мусором.

Предусмотрено и посещение Павилостского краеведческого музея, где путешественников познакомят с местными традициями и историей жизни у моря.

Теперь о практической стороне приключения. Оба похода начнутся в 17.00. Сбор участников — у туристического информационного центра Павилосты на улице Дзинтару, 2. Там же прогулка завершится.

Организаторы советуют одеться потеплее, обуть высокие резиновые сапоги, взять обычный фонарик и светоотражающие элементы. А если дома найдётся ультрафиолетовый фонарик, обязательно захватить и его. У организаторов такие приборы тоже будут, но в ограниченном количестве. Поэтому при регистрации нужно заранее указать, понадобится ли вам фонарик.

Участие стоит 8 евро с человека, детям до 12 лет — бесплатно. Правда, детей тоже необходимо записать в регистрационную анкету. Все несовершеннолетние могут отправиться в поход только в сопровождении взрослых. На каждую прогулку отведено всего 50 мест.

Для участия 30 октября нужно зарегистрироваться и внести плату не позднее 28 октября. Для второго похода, 20 ноября, срок регистрации и оплаты — 18 ноября. Если места закончатся раньше, запись закроют досрочно. Если анкету подать вовремя, но запоздать с оплатой, участие обойдётся уже не в 8, а в 10 евро. Деньги в таком случае нужно перечислить не позднее дня похода.

Заявка заполняется на сайте туристического центра Южно-Курземского края, где опубликованы и реквизиты для оплаты. Дополнительную информацию можно получить в туристическом информационном центре Павилосты по телефону 29121894.