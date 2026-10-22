Дочка пришла из школы и восхищалась одноклассником: говорит, у него «стопроцентный ризз». Что это еще за слово такое?

Слово «ризз» (rizz) - это сокращение от английского charisma («харизма»). Так молодежь называет обаяние, шарм и умение легко нравиться людям.

Если про парня говорят, что у него «стопроцентный ризз», значит, он невероятно харизматичен, уверен в себе и без труда очаровывает окружающих.

Слово стало настолько популярным в интернете, что породило и глаголы: например, «зариззить» означает «очаровать».