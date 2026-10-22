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Дочь Аркадия Райкина прикована к постели: у актрисы произошло внутреннее кровотечение 0 243

Lifenews
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Екатерина Райкина

Дочь Аркадия Райкина находится в тяжелом состоянии. Екатерину Райкину госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике в начале октября. Сейчас 88-летняя актриса Театра имени Вахтангова прикована к постели.

Напомним, Екатерина около 50 лет служит в Театре имени Вахтангова. Актриса снялась в 29 фильмах. Наиболее известные из них «Софья Перовская», «Благочестивая Марта», «Замыслил я побег».

У Екатерины Аркадьевны было три мужа. На третьем курсе театрального института она сыграла свадьбу с Михаилом Державиным. Однако через два года они развелись. Актриса признавалась, что влюбилась в другого.

Вторым ее супругом стал Юрий Яковлев. Ради нее звезда фильма «Любовь земная» ушел от беременной жены Киры Мачульской. Их брак длился три года. Екатерина Аркадьевна родила сына Алексея.

В середине 1960-х годов Райкина вышла замуж за актера Театра имени Вахтангова Владимира Коваля. Однако и этот союз потерпел крах. Они около 15 лет жили раздельно, сохранив официальные отношения.

Райкина пережила всех своих бывших мужей. Яковлев и Коваль скончались в 2013 году. Державина похоронили в 2018-м.

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#кино #развод #театр #семья #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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