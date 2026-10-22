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Как живет секс-символ СССР: вот что известно 0 407

Lifenews
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Елена Кондулайнен

Елена Кондулайнен полтора года восстанавливалась после инсульта. На лечение ушли миллионы рублей. Все заботы об артистке взяли на себя ее сыновья. К счастью, сейчас звезде лучше.

«Я танцую, играю на гитаре и пишу новые песни. Гуляю с финскими палочками, кручу дома педали, делаю свою часовую зарядку, хожу по театрам», — заявила знаменитость.

Она хотела бы снова выходить на сцену и сниматься. Вот только пока артистку не зовут ни в театр, ни в кино.

Родной Театр Луны предложил ей выйти на заслуженный отдых. Артистка крайне этим расстроена.

«Я считаю, что театр вполне мог бы дать мне небольшую роль, для того хотя бы, чтобы проводить на пенсию как заслуженного работника, с почестями и хорошими пожеланиями. Я это заслужила. А не бесславное тихое некрасивое насильственное покидание стен», — сокрушается пенсионерка.

Напомним, в 2020 году секс-символ СССР перенесла инсульт. Все произошло очень быстро и неожиданно.

Кондулайнен три дня была в коме, а после потеряла память. Она даже не узнавала собственных сыновей. «Память приходила полгода», — отмечала актриса.

При госпитализации у Елены Ивановны было острое нарушение мозгового кровообращения и неврологическая энцефалопатия. Врачи не решались говорить о положительной динамике. Но все обошлось.

«Инсульт — это очень трагическое заболевание. Люди прикованы к постели, к дому. Я с этим борюсь. Физические нагрузки, тренажеры. Каждый день делаю растяжку. Я хочу быть молодой и красивой. Я не хочу умирать», — говорила она.

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#пенсионеры #театр #память #знаменитости #инсульт #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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