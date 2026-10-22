«Уральские пельмени» закрыли компанию, которая несколько лет судилась с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Споры о деньгах и авторских правах не утихали на протяжении семи лет. Но это не единственный скандал, в который попадали «Уральские пельмени».

Рассказываем, какие темные пятна были в истории коллектива юмористов и любимчиков зрителей.

ССОРА С НЕТИВЕВСКИМ

Конфликт между Сергеем Нетиевским и коллективом «Уральские пельмени» начался в 2015 году. После того, как Нетиевский покинул пост директора, последовала целая череда судов. Споры были из-за прав на товарный знак «Уральские пельмени», архивных записей выпусков и финансов. В сторону бывшего директора звучали обвинения в присвоении общекомандной прибыли.

В 2022 году участники конфликта заключили мировое соглашение.

Все остались при своем. Обвинения ко мне были отвергнуты судами, команде я добровольно передал товарные знаки, у меня остались первые 75 программ «Уральские пельмени», но все стороны приобрели негативный опыт судов, - рассказывал журналистам сам Нетиевский.

Важной точкой в истории конфликта стала ликвидация компании ООО «Уральские Пельмени Продакшн», которая выступала основным ответчиком в разбирательствах. Ее закрыли в июле 2026 года.

СМЕРТЬ ДИРЕКТОРА В ОТЕЛЕ

В 2015 году после ухода из шоу Сергея Нетиевского участники коллектива наняли Алексея Лютикова на должность генерального директора компании ООО «Уральские Пельмени Продакшн». Лютиков занимался переговорами по поводу концертов и участия коллектива в коммерческих проектах. На правах руководителя он часто сопровождал артистов на гастролях.

В августе 2016 года команда вернулась в Екатеринбург из гастрольного тура в Сочи. 2 августа Лютиков должен был улететь в Москву, но снял номер в отеле возле аэропорта. Семье Лютиков сказал, что у него возникли срочные дела, и ему придется задержаться в Екатеринбурге. А сам заказал в номер коньяк и закрылся на несколько дней, повесив на дверь табличку «Не беспокоить». Но 10 августа горничная все же зашла в номер и обнаружила мужчину мертвым.

Позднее выяснилось, что у директора «Уральских пельменей» случилась сердечная недостаточность. Среди авторов коллектива ходили слухи, будто Лютиков боялся, что его могут уволить. Сами же участники шоу признавались, что на его здоровье сказались судебные тяжбы, которые шли тогда с Нетиевским.

«Нагрузки, эмоции и споры в бизнесе не могли не сказаться на самочувствии Алексея…», - писали в некрологе «Уральские пельмени».

После Лютикова пост генеральным директором стал Евгений Орлов, затем, в 2025 году, сменила Мирра Лавлинская.

ЮЛИИ МИХАЛКОВОЙ УГРОЖАЛИ В ПОДВАЛЕ

Еще одну, на этот раз довольно жуткую, историю рассказала в своей книге «Не говори мужчинам нет!» бывшая участница коллектива Юлия Михалкова.

В 2016 году актриса собиралась баллотироваться в заксобрание, но потом, скажем так, передумала. Как рассказала Михалкова в мемуарах, ее пригласил на разговор один из влиятельных политиков Екатеринбурга и предложил ей миллион евро за то, что она снимет свою кандидатуру.

Встреча проходила не в уютных креслах ресторана, не на конспиративной квартире, а в подвале, в секретном кабинете, практически в бункере. В начале нашей беседы я испытывала страх, потому что прямые угрозы «порезать на лоскутки», «отправить в Магадан» перемежались с предложениями о работе в областном правительстве или кресла депутата местной Думы, - писала она.

По словам бывшей участницы «Уральских пельменей», деньги она брать не стала, но вскоре после этой ситуации все же отказалась от идеи баллотироваться и переехала в Москву.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ КРАСОТКАМИ

Об этой истории стало известно лишь спустя несколько лет. Бывшие участницы шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и Стефания-Марьяна Гурская неоднократно в интервью говорили, что между ними не было никакой конкуренции.

Но два года назад в интервью «КП-Екатеринбург» другая красотка коллектива Илана честно рассказала, что напряженные отношения между Михалковой и Гурской все же были.

Юля со Стефанией не сжились – Стефания ушла. Был случай, когда мы играли номер втроем. Стефа начала говорить на сцене, что мы что-то говорим не по тексту, но это было совсем не смешно, не как у нас обычно ляпы происходят, а как будто отчитывает. Юле тогда это не понравилось. Она ей сказала: «Стеф, это непрофессионально!».

Сама же Стефания-Марьяна Гурская рассказывала, что она ушла из «Уральских пельменей», так как ей хотелось карьерного роста. Отметим, вскоре после и Юлия Михалкова, по ее словам, ушла по той же причине.

ДРАКА НА СВАДЬБЕ

А что касается мужичкой половины коллектива? Многие из участников «Уральских пельменей» дружат со времен игр команды в КВН. Но даже между ними бывают ссоры. Один из таких случаев даже дошел до драки… О нем актер Андрей Рожков рассказывал в 2023 году в интервью у ведущего Андрея Пределина.

Сама история произошла еще в 1995 году – на свадьбе у Дмитрия Брекоткина. Во время празднования Андрей Рожков, который был свидетелем, подрался с другим актером коллектива - Сергеем Исаевым.

Если на свадьбе нет драки, значит, свадьба не удалась, - отшучивался спустя время Рожков. - Я не помню уже, из-за чего была драка. Напились, наверное. Как-то слово за слово… Горячие были, молодые. Помню, что мне оторвали рукав. Но это меня не расстроило. Я его надел и дальше пошел.

Отметим, сейчас между участниками коллектива нет напряженных отношений. Но с 2018 года Андрей Рожков и Вячеслав Мясников гастролируют отдельно от коллектива и принимают участие только в премьерных показах новых программ «Уральских пельменей» в Екатеринбурге и в съемках шоу в Москве.