В конце июня этого года украинец освободил все чемпионские пояса в супертяжелом весе. Усик пояснил, что после второго завоевания звания абсолютного чемпиона он больше не чувствовал необходимости удерживать все титулы.

При этом боксер поделился, что пока не собирается уходить из спорта. По информации инсайдера, в следующем году Усик хочет провести два боя.

Указывается, что его соперниками, возможно, станут Давид Бенавидес и Тайсон Фьюри в случае его победы над Энтони Джошуа.

Ранее агентство УНИАН сообщало, что, по данным Коппинджера, переговоры о поединке Усика с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером прекратились. По его словам, американец может встретиться на ринге с другим соперником. При этом журналист не назвал причину прекращения переговоров и не сообщил, есть ли шансы, что они будут возобновлены. Одним из возможных соперников Уайлдера называют австралийца Джея Опетаю. Их поединок может состояться 11 декабря в Кардиффе в андеркарде боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.