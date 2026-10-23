Квентин Тарантино в эфире «Шоу Грэма Нортона» сообщил, что текст для его 10-й и финальной полнометражной ленты готов. Режиссёр давно говорит о плане снять именно десять фильмов и после этого оставить режиссуру. Об этом пишет Variety.

По его словам, сценарий ему нравится. Однако сначала он хочет выйти на сцену в этой пьесе и разобраться в себе. Потом он собирается вернуться к семье, пожить обычной жизнью и лишь затем решить, чем заняться дальше.

Variety отмечает, что новый проект Тарантино — приключенческая комедия «Кавалер-красавчик». Изначально её задумывали как фильм, но сценарий переделали в пьесу. Показы пройдут в лондонском театре «Феникс» в марте следующего года. Главную роль сыграет Саша Барон Коэн. Спектакль будет идти до 13 июня.

Издание пишет, что Тарантино не начнёт съёмки фильма, хотя сценарий уже готов, пока не завершатся представления «Кавалера-красавчика». Последней его режиссёрской работой остаётся картина 2019 года «Однажды в Голливуде». Её отметили «Оскаром» за игру Брэда Питта и работу художников-постановщиков.